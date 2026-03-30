台中警深夜攔查可疑改裝BMW 查無不法遭當街嗆「法院見」

大墩派出所副所長龔祖玉說，陳男消極不配合臨檢，攔檢過程符合必要與比例原則，未逾越法定職權範圍。（讀者提供）

南屯區大觀路林立超過4家夜店，有「夜店一條街」稱號，警方凌晨發現改裝ＢＭＷ 7系列轎車突急煞緩行，要求陳姓（40歲）駕駛下車盤查，經查無酒駕、毒駕及違法改裝，陳男不滿嗆聲「法院見，阿不然咧」，數天後有網友在社會事新聞影音張貼臨檢影片，警方稱未逾越法定職權範圍。

台中第四警分局今表示，大觀路約200公尺街道林立4-7家夜店、KTV 與酒吧，是夜生活與跑趴熱區，26日凌晨4時許，員警於大墩十一街口執行夜店守望勤務，發現前方ＢＭＷ 改裝車突急煞後緩行，行徑可疑，遂依法上前攔停盤查，民眾數天後將臨檢畫面po上社會事新聞影音等社群平台。

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警方查出陳男並未酒駕，但供稱非車輛所有人，且對車籍資訊無法清楚交代，要求打開行李蓋檢查車身號碼與引擎號碼相符，查無不法後，陳男當街嗆聲「法院見，阿不然咧」。

大墩派出所副所長龔祖玉說，陳男消極不配合臨檢，經釐清與車主關係後，初步排除酒駕、毒駕情形，攔檢過程符合必要與比例原則，未逾越法定職權範圍。

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