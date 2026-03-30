北市女騎士外側車道想左轉 遭特斯拉追撞倒地受傷

陳姓女騎士行經台北市大安區基隆路四段時，從外側車道往左切車道想左轉時，遭後方駕駛特斯拉的陳姓男子追撞倒地受傷。（記者陸運鋒翻攝）

台北市陳姓女子昨天下午3時許，騎機車行經大安區基隆路四段，從外側車道往左切車道想左轉時，遭後方駕駛特斯拉的陳姓男子追撞倒地受傷，警方獲報趕抵，所幸陳女僅手腳擦挫傷，事後自行就醫已無大礙，至於事故原因，仍有待進一步釐清。

大安警分局調查，46歲陳女當時沿基隆路四段第3車道往南行駛，欲向左變換行向左轉羅斯福路4段時，疑似未注意左後方車輛，遭同向第2車道、駕駛特斯拉直行的29歲陳男追撞，陳女因此連人帶車倒地，民眾見狀連忙報案。

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據指出，警方趕抵時，事故造成雙方車輛均有多處不等車損，所幸陳女僅左手腳輕微擦挫傷，事後已自行就醫無大礙，警方檢視2名駕駛皆無酒味酒容，經同意未實施酒測、駕駛執照均正常，至於確切事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

警方呼籲，駕駛人應隨時留意前方路況，並保持適當安全距離，欲左、右轉彎時應先駛入最內、外側車道再行轉彎，降低事故碰撞風險。

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