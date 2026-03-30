屏東土木工程行老闆欠營業稅 不動產被查封才繳清欠稅

書記官執行案件示意照片。（屏東執行分署提供）

屏東有一家從事土木工程獨資商號，積欠114年2月營業稅和4月營業稅共計約20萬元未繳，國稅局恆春稽徵所移送法務部行政執行署屏東分署行政執行，查扣該行老闆名下存款、工程款只有3000多元，再查扣土地後，該老闆才一次繳清欠款的20萬元。

屏東執行分署表示，通知這家欠款的土木工程公司老闆說明或辦理繳納時，該老闆都未到場處理，承辦書記官進一步調查發現義務人名下有2筆位於牡丹鄉不動產，雖然該老闆設定抵押權予民間債權人公司，且屬於原住民保留地，依法拍賣時需具有原住民身分才可應買，由於該商號仍在營業中，研判有繳納能力，所以書記官立即發文給恆春地政事務所辦理查封登記，並且與地政事務所人員一起前往現場辦理不動產指界，土木公司的老闆為顧及顏面，隨即攜帶現金到分署一次繳清約20萬元欠款。

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屏東分署指出，民眾如有欠稅或罰鍰案件，應儘速主動繳納，如經濟上困難無法一次繳清欠稅費罰款，可檢具相關證明文件至分署辦理分期繳納，避免因逾期未繳而遭強制執行。

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