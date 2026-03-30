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    首頁 > 社會

    高檢署啟動「民生犯罪聯繫平台」 全國地檢署嚴查業者囤塑膠袋抬價

    2026/03/30 13:11 記者翁靖祐／台北報導
    法務部26日召開「物價聯合稽查小組會議」防堵業者囤塑膠袋抬價，高檢署今再發新聞稿，表示將嚴防投機份子囤貨居奇或非法哄抬物價。（法務部提供）

    法務部26日召開「物價聯合稽查小組會議」防堵業者囤塑膠袋抬價，高檢署今再發新聞稿，表示將嚴防投機份子囤貨居奇或非法哄抬物價。（法務部提供）

    為因應塑膠袋缺貨潮，法務部26日邀集各部會召開「物價聯合稽查小組會議」，針對上游盤商、五金百貨等零售端，跨部會規劃聯合稽查分組項目，防堵業者囤貨、抬價等情形。對此，台灣高等檢察署今（30）日發布新聞稿表示，已即刻要求全國地方檢察署同步啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，嚴防投機份子藉機囤貨居奇或非法哄抬物價。

    高檢署表示，已指示全國各地方檢察署，應儘速邀集轄區內之警察、調查、衛生、農業、消費者保護等相關機關，召開聯繫平台會議。針對近期波動之重要民生物資，建立情資共享機制，一旦發現異常價格波動或人為操縱嫌疑，立即展開調查。

    此外，各地方檢察署應指派專責檢察官負責，結合司法警察與行政機關，深入了解相關供應鏈流程，對涉有囤積、哄抬物價或聯合漲價之業者、供應商或通路商，如發現涉有刑責，將依法速查嚴辦，以懲不法。

    高檢署鼓勵，若發現有業者囤積物資或惡意哄抬物價之具體情事，應勇於向個地方檢察署或司法警察機關檢舉，而高檢署也將秉持「迅速、專業、精準」之原則，督導各地方檢察署發揮聯繫平台之整合效能嚴懲不法，確保國人生活無虞。

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