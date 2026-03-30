聞救護車鳴笛倒車撞上400萬休旅車卻肇逃 阿公「沒感覺」闖禍了

台中李姓老翁倒車撞上後方豪華休旅車卻「無感」肇逃，警方調閱監視器揪出，將開罰並吊扣駕照。（記者陳建志翻攝）

台中71歲李姓老翁，近日開車行經南區一處路口停等紅燈，突然聽到附近有救護車的鳴笛聲，李男以為救護車要從前方通過，將車子倒退想要禮讓，卻不慎撞到後方江姓男子（48歲）駕駛，剛買沒多久，新車價要400萬起跳的Lexus LM豪華廂式休旅車，沒想到李男沒停車處理直接開走，讓江男傻眼報案，警方獲報不到1小時就尋獲李男，對他肇事後未依規定處置的行為進行告發。

台中市警局第三分局日前下午2點多接獲通報，指稱南區五權南路與忠明南路口有交通事故，員警趕抵現場時，僅見江姓駕駛與家人留在原地。江男向警方表示，稍早他於五權南路最內側車道停等左轉號誌時，前方車輛數度前後移動，未料最後竟突然倒車撞上自己的車頭，讓他與家人都嚇了一跳。

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江男表示，前方車輛駕駛在撞到他後，僅往前移動未下車查看，待左轉燈亮起後便直接駛離現場，他隨即將車輛停靠路旁檢視，發現前方車牌架已因碰撞而凹損，因愛車才剛牽不久，突如其來的損傷讓他既心疼又氣憤，希望警方協助找出肇事駕駛。

警方獲報調閱監視器，鎖定肇事車輛，聯繫71歲的李姓車主前來說明，李男表示，當時車子在左轉車道延伸線上停等，因聽見有救護車接近，誤以為將從前方通過，擔心阻擋去路，才會先行倒車；隨後發現救護車由右後方駛來，便再度移動車輛調整位置，過程中並未察覺碰撞到後方車輛，對此深感抱歉。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」將對李男肇事後未依規定處置的行為進行告發。

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