健身網紅蔣政騎重機酒駕還毆警 被噴辣椒水壓制送辦

300壯士健身房前營運長蔣政（中），酒駕被攔查卻朝警方揮拳，隨即遭到壓制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

「300壯士健身房」前營運長、健身網紅蔣政，上週五（27日）凌晨酒後騎乘大型重機，行經台北市大安區時違規左轉，被巡邏警方發現後攔查，經酒精吹氣酒測，測值達0.37毫克，但警方準備將其逮捕時，蔣男突情緒失控朝莊姓員警揮拳，其他員警見狀隨即將他壓制上銬，詢後移送偵辦。

據了解，33歲蔣嫌在本月27日，與友人前往台北市大安區錢櫃KTV消費，歡唱自稱喝了約1、2杯威士忌，結束後騎乘黃牌大型重機離去。

請繼續往下閱讀...

大安警分局調查，蔣嫌於當天凌晨2時許，從大安區大安路一段違規闖紅燈左轉市民大道四段時，敦化南路派出所巡邏員警見狀立即上前攔查，盤查過程中，員警發現蔣嫌身上散發濃厚酒氣，經實施酒精呼氣檢測，酒測值高達0.39毫克。

據知，警方當場告知蔣嫌相關權利，並準備依法將其逮捕時，蔣嫌突然情緒失控拒不配合，甚至出拳攻擊31歲莊姓員警，造成莊員前額、左手腕、左膝受到擦挫傷及瘀傷，其他在場2名員警見狀後，隨即朝蔣嫌噴灑辣椒水，並壓制上銬逮捕。

警方指出，莊員事後已至仁愛醫院治療並驗傷，所幸沒有大礙，警方詢後，將蔣嫌依公共危險及妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦，另依「道路交通管理處罰條例」製單舉發並扣車扣牌。

警方呼籲，酒後駕車嚴重危害自身及他人安全，切勿心存僥倖；對於依法執行職務之員警施以暴力者，亦將依法嚴辦，以維護社會秩序及公權力。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法