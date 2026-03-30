防範塑膠袋漲價潮波及馬祖 地檢署組聯合小組稽查

福建省連江地檢署檢察長劉俊杰今天（30日）召開「打擊民生犯罪聯繫平台會議」，即日起組聯合稽查小組清查4鄉5島塑膠袋有無不當漲價、囤積居奇情形。（圖為連江地檢署提供）

美伊戰爭造成油價上漲，連帶石化製品塑膠袋也跟著傳出上漲聲，福建省連江地檢署檢察長劉俊杰今天（30日）召開「打擊民生犯罪聯繫平台會議」，會中討論連江地區塑膠袋等塑料製品的銷售通路現況，並決議自即日起，由相關單位組成聯合稽查小組展開稽查，如發現有廠商意圖抬高交易價格，囤積塑膠袋等塑料製品，無正當理由不應市銷售，而涉犯刑法第251條第1項妨害農工商等罪嫌的具體事證，即報由地檢署嚴查速辦，民眾也可向本署提出檢舉或撥打檢舉專線0800-007007。

法務部鑑於國內近期傳出部分業者不法囤積塑料製品、刻意延遲出貨的消息，為防堵不肖業者藉機囤貨、哄抬價格，已於3月26日召開跨部會「物價聯合稽查小組會議」，規劃因應作為，台灣高等檢察署亦責成各地方檢察署同步啟動「打擊民生犯罪聯繫平台」。

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連江地檢署為調查轄區4鄉5島對於塑膠袋等塑料製品有無違法哄抬價格或囤積等情事發生，由劉俊杰於今天上午 10 時邀集連江縣政府產業發展處、消費者保護官、連江縣警察局、法務部調查局馬祖調查站，召開「打擊民生犯罪聯繫平台會議」，會議中討論連江地區塑膠袋等塑料製品之銷售通路現況，並決議自即日起，由連江縣警察局、馬祖調查站與連江縣政府組成聯合稽查小組，規劃對相關銷貨業者展開稽查，並前往市場、小吃店等處所進行訪查。

如果稽查過程中，發現有廠商哄抬價格，囤積塑膠袋等塑料製品，無正當理由不銷售，而涉犯刑法第251條第1項妨害農工商等罪嫌的具體事證，即報由連江地檢署嚴查速辦；至於有無違反公平交易法等法規而應受裁罰情形，則另由連江縣政府為後續認定及處理。

連江地檢署呼籲，民眾若發現廠商有囤貨居奇或不合理漲價情形，可向地檢署提出檢舉或撥打檢舉專線0800-007007。

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