銀樓老闆網PO仿名牌金手環攬客被抓包 判拘30日

黃金手環上印有LV的品牌LOGO。（記者吳昇儒翻攝）

基隆某銀樓翁姓老闆2023年5到7月間，利用銀樓的臉書粉專網頁刊登廣告，隔年起竟向不明買家購入仿冒的LV黃金手環轉售。商標權人的調查人員同年8月購入該黃金手環後，經鑑定後，確認翁老闆販售仿冒品提出告訴。基隆地院審理後，認定翁姓老闆違反商標法，考量雙方已商談和解事宜，判處拘役30日，得易科罰金。

檢警調查，在基隆開設銀樓的翁姓老闆2023年起在臉書上刊登廣告攬客，隔年

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購入冒用LV商標黃金手環時，被商標權人派出的謝姓調查人員發現，2024年8月29日晚間7時許，前往銀樓，以6萬3800元購入該金手鐲。

帶回鑑定後，確認LV原廠並未出品該款黃金手鐲出售，但上方卻充滿品牌LOGO，因此前往刑事警察局對翁姓老闆提告。

翁姓被告應訊時，向檢察官表示，自己是透過其他管道，向其他買家購入該黃金手鐲，願意賠償與商標權人進行調解。檢察官偵訊後，依違反商標法等罪，將翁姓被告起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，被告販售仿冒品牌商品，已侵犯商標權，侵蝕商標權人對於註冊

商標的商標價值與市場利益，破壞市場公平競爭秩序，減損我國致力於智慧財產權保護形象。考量翁姓老闆坦承犯行，且欲與商標權人和解等態度，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，不法所得及仿冒商品宣告沒收。

基隆地院審理後，認定翁姓老闆違反商標法，考量雙方已商談和解事宜，判處拘役30日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

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