2個月不法暴利1800萬！ 中壢埤塘回填營建廢棄物起訴9人

中壢體育園區附近埤塘遭非法回填營業廢棄物，2處埤塘棄置量估計達6萬至10萬立方公尺。（環保局提供）

檢警環合作偵破桃園市中壢體育園區附近埤塘遭非法回填營業廢棄物，涉案地主因祖產埤塘難以出租，轉而透過收受營建廢棄物牟取暴利，桃園地檢署今（30）日偵結起訴地主、主嫌及仲介等共9人，環保局表示，此案非法棄置面積高達2萬平方公尺，短短兩個月內獲取暴利超過1800萬元。

環保局表示，去年4月獲報中壢區埤塘有異常回填情事，隨即協同市府都市發展局、養護工程處、警察局、桃園地檢署、保七總隊第三大隊及環境部環境管理署組成專案小組，歷經數月蒐證後於同年11月發動大規模搜索與開挖，經調查發現，劉姓地主因埤塘祖產難以出租，竟透過仲介聯繫劉姓及黃姓主嫌，共謀收受砂石場污泥、營建剩餘土石方及營建廢棄物，犯罪地點涵蓋中壢區兩處埤塘，棄置量估計達6萬至10萬立方公尺，犯嫌自去年2月至4月短短兩個月內，即靠非法收受廢棄物賺取逾1800萬元不法暴利。

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環保局表示，地主或承租人若有土壤改良、回填需求，必須依法向主管機關申請並使用合法來源土方，此案地主、嫌犯任意回填、堆置廢棄物，已嚴重破壞國土、戕害環境，除有刑事責任，後續仍需負責將現場廢棄物妥善清除處理及污染土地復原，而民眾若發現周遭土地有異常堆置或掩埋廢棄物情事，請勇於撥打24小時公害陳情專線0800-066666或03-3354943通報，共同捍衛國土環境安全。

中壢體育園區附近埤塘遭非法回填營建廢棄物，檢警環發動搜索行動。（環保局提供）

檢警環合作偵破中壢體育園區附近埤塘遭非法回填營業廢棄物，現場查扣相關機具。（環保局提供）

檢警環合作偵破中壢體育園區附近埤塘遭非法回填營業廢棄物，現場查扣相關機具。（環保局提供）

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