彰化史上最大移監行動！473收容人搭遊覽車「入新厝」全程保密

全新彰化看守所內部。（彰化看守所提供）

彰化縣今天迎來一史上最大的「移監行動」，14部民間遊覽車清晨開進位於員林的彰化看守所，473名收容人分成2批，載往22公里外，位於二林鎮彰化監獄旁的的全新彰化看守所。為防止劫囚，整個行動「保密到家」，直到全員移監完畢，看守所所有隊職員才鬆一口氣。

為了讓473名收容人「入新厝」，看守所足足忙了大半年，所有任務最怕劫囚，擔心消息走漏，迭生意外，因此行前特別拜會彰化縣警局，協調相關警政支援單位共同投入執行。今日移監作業由矯正署調派靖安小組及彰化縣警察局全程協助警戒與交通疏導，每條路口都有員警站崗，以確保人員、車輛及周邊環境之安全無虞。當上午10點最後一部遊覽車開進全新看守所，所有人終於鬆一口氣。

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員林看守所內部核定收容人為312名，但近年來因詐騙案大增，收容人經常暴增到500人，而今天最受矚目的人犯是日前犯下百果山剝皮殺人案的張男和吳男，兩人成為重點戒護對象。

法務部矯正署彰化看守所於1968年10月14日成立，原址位於彰化縣員林市，基地面積約1公頃。法務部與矯正署為因應矯正業務發展需求並提升整體收容品質與管理效能，爰指示彰化看守所研擬遷建中長程個案計畫，行政院核定修正計畫於彰化縣二林鎮新址開始興辦遷建工程。

舊看守所因為老舊而遷建，如今收容人「入新厝」，不用再人擠人，但收容人家屬未來面會以及檢察官、律師辦案和面會得跑到二林鎮，或從二林借提人犯，路途遙遠，十分不便。

全新的看守所位於彰化監獄旁，占地7.7公頃，相關設施設計係依現代化矯正管理需求規劃，並兼顧安全戒護、收容品質及教化空間，收容人容額未來可逐步提升至1500名，以強化整體矯正量能與紓緩超額收容壓力。

全新彰化看守所位於二林監獄旁。（彰化看守所提供）

全新彰化看守所位於二林監獄旁。（彰化看守所提供）

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