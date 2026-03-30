花蓮84歲翁單車左轉撞機車 未帶安全帽腦重創

花蓮市中原路與長春街路口28日下午發生一起嚴重交通意外，84歲吳姓老翁騎乘自行車準備左轉時，與對向直行的機車發生路口碰撞。（民眾提供）

花蓮市中原路與長春街路口28日下午發生一起嚴重交通意外，84歲吳姓老翁騎乘自行車直接左轉，與對向直行的機車發生路口碰撞。老翁當場倒地頭部重創，送醫後雖經緊急手術救治，但目前仍陷入昏迷，醫師評估即便保住性命，未來恐有成為植物人之虞。警方初步調查雙方均無酒駕，詳細肇事責任歸屬仍有待進一步釐清。

花蓮警分局調查，28日下午3點54分左右，84歲吳姓老翁騎乘腳踏自行車沿中原路東往西行駛跟在一輛汽車後，在長春街路口直接左轉，不慎與對向由42歲黃姓男子騎乘、往東方向直行的重型機車發生衝擊。由於撞擊力道強大，老翁當場失去意識，而機車騎士黃男則手腳多處擦挫傷，自行就醫後已無大礙。

請繼續往下閱讀...

救護人員趕抵現場時，發現吳姓老翁頭部遭受重擊，情況極度危急，隨即送往醫院搶救。醫療團隊雖完成手術，但老翁術後至今仍陷入深度昏迷。醫師評估指出，老翁腦部受創程度嚴重，即便手術成功，未來恢復正常生活的機率微乎其微，極可能面臨成為植物人的後果。

警方事後針對機車騎士黃男進行酒測，數值為0，且持有合格駕照；吳姓老翁則因意識不清無法實施酒測，但在醫院採檢並未發現酒味或酒容。

花蓮分局今日呼籲，高齡者反應與體力較緩慢，家屬應多加留意其行車安全，同時提醒所有用路人，行經路口務必減速慢行、注意左右來車動態，左轉車輛須依規定轉彎，以降低事故發生的風險。

花蓮市中原路與長春街路口28日下午發生一起嚴重交通意外，84歲吳姓老翁騎乘自行車準備左轉時，與對向直行的機車發生路口碰撞。（警方提供）

花蓮市中原路與長春街路口28日下午發生一起嚴重交通意外，84歲吳姓老翁騎乘自行車準備左轉時，與對向直行的機車發生路口碰撞。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法