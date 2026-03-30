網拍年營業額數千萬不繳稅！積欠456萬還躲 難逃鐵窗生涯

網拍大戶欠稅被管收。（記者翁靖祐翻攝）

網拍大戶欠稅不還，最終難逃鐵窗生涯！一名在蝦皮購物平台販售離子夾、吹風機的知名賣家，於2019年至2022年間靠著驚人銷量，年營業額高達數千萬元，卻因未辦理稅籍登記遭台北國稅局查獲。該義務人不僅需補繳營業稅、所得稅，更被處以重罰，總計欠款高達456萬餘元，全案移送法務部行政執行署台北分署強制執行。

台北分署指出，該名義務人面對高額稅捐與罰鍰竟採取「置之不理」的態度。台北分署深入調查後發現，該義務人自2024年1月至2025年10月間，平均每月轉帳11萬餘元給保險公司繳納保費，對於欠稅則是「分文未繳」。荒唐的是，2025年12月間，該義務人竟採取「保單質借」手法，將累積的65萬元保單解約金一次提領完畢，明顯構成隱匿、處分應供執行財產之管收事由。

請繼續往下閱讀...

面對台北分署的追討，該名義務人於今年3月11日及25日到場辯稱，是「誤以為」稅款已經分期繳納完畢，才會把錢拿去繳保費。然而，台北分署清查其分期紀錄與歷次通知函文後，發現其辯解內容與事實並不相符，隨即依法留置並向台北地方法院聲請管收獲准。

台北分署特別呼籲，民眾若有滯納稅捐義務應誠實面對，若心存僥倖隱匿財產，不僅會喪失人身自由，欠稅義務也不會因此免除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法