悍女法院掌摑律師公會理事長未被逮捕 高金枝：已重重責備台中地院院長

針對台中地院發生女子掌摑事件卻未逮捕現行犯，司法院秘書長高金枝表示，她已重重的責備台中地院院長王漢章，這是各法院的SOP，不應該失靈，真的要向全國道歉。（記者楊心慧翻攝）

台中一名46歲林姓女子，因涉傷害、恐嚇3名女律師案本月17日於台中地院開庭，沒想到林女竟在走廊掌摑台中律師公會理事長吳中和，台中地院卻未依現行犯將林女逮捕，引起批評。民進黨立委張雅琳質疑林女是慣犯、具高風險對象，為何風險評估失靈？司法院秘書長高金枝坦言，她已重重的責備台中地院院長王漢章，這是各法院的SOP，不應該失靈，真的要向全國道歉。

司法院、法務部、警政署今在立法院進行「法院安全秩序維護與法警職權行使」進行專案報告。張雅琳質疑，林女是傷害律師的慣犯、具高風險的對象，尤其上個月才在法院鬧事，3月17日開庭時，竟沒有完善的預防措施，為何風險評估會失靈？針對事前已有警訊卻視而不見。

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高金枝表示，她很抱歉，其實事前就已知相關資訊卻沒落實，明明知道怎麼處理，整套系統在各個地方的落實都出現問題，但可以和委員報告，「我過去也當過院長，在我的法院是不會發生這樣的事情，所以關鍵還是在於落實，其實王院長也被我重重的責備一下，怎麼會失靈，這就是各法院的SOP，不應該失靈，真的要向全國道歉。」

張雅琳強調，此案須充分檢討，釐清究竟是訓練未落實，還是事前風險評估機制不足？她指出，司法院已表示將依案件性質、當事人狀況及相關情資強化風險評估，並研擬更明確的安全指引及相關措施，目前指引進度到哪？

高金枝回答，預計下週就會公告，讓各法院明確掌握執行流程，關鍵在於各環節不能中斷，例如風險評估資訊須送交院長室及政風室並即時啟動，但實務上常因行政庭長風險敏感度不足、未再確認，導致執行斷點；未來指引將逐一明確各環節，確保落實。

民進黨立委沈發惠指出，法庭內若有秩序問題，依法院組織法由審判長負責指揮與維持，法警僅為輔助；但在法庭外、即法院內非開庭空間，目前缺乏明確法律依據，僅由各法院訂定安全維護要點並由法警執行。他認為此為制度不足，建議司法院研議透過《法院組織法》或修法補強，建立法庭外安全維護的法律依據。

民進黨立委莊瑞雄也認為，此事應從制度根本檢視，現行制度下法警角色存在問題。法規上法警與警察職權不同，但實務卻以警察標準要求法警，並不合理；若缺乏明確授權，事發時法警甚至可能需通報110請警察支援，這段空窗期責任歸屬成為制度問題。

高金枝回應，法警在維持法庭秩序、解送人犯等事項上，依刑事訴訟法已有授權，亦包含候審室安全維護；但最大問題如委員所指，法庭外、法院內空間仍欠缺明確授權，希望未來能在法院組織法明確規範，以建立法警清楚的法律依據。

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