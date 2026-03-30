9旬老翁倒插農田險窒息 清水警民合力救回一命

員警將跌落農田的老翁扶起來，並請消防隊將老翁送醫。（民眾提供）

台中市清水區高齡9旬的劉姓老翁昨天傍晚5點多騎乘腳踏車外出，不慎跌落路旁農田，臉部倒插泥地，導致一度呼吸困難情況危急，幸清水警分局高美派出所員警伍柏烜巡經，還有一對熱心夫婦發現，合力搶救，並通報救護車送醫，成功挽回寶貴生命。

昨天傍晚5點多，清水警分局員警伍柏烜執行勤務行經清水區三美路240號旁農田時，發現劉姓老翁臉部朝下於田中，經上前查看，當時老翁騎乘腳踏車疑似失控跌落農田，整個人臉部朝下及雙手插入泥水之中，無法自行起身，因現場泥濘濕滑，老翁臉部浸於泥水中，呼吸困難，隨時有窒息危險，情勢刻不容緩。

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員警與民眾見狀立即跳入農田，合力將老翁扶正救出，搶救過程，員警清楚聽見老翁呼吸聲伴隨肺部水聲，研判可能已有吸入泥水情形，情況十分危急，隨即通報119救護人員到場，將老翁送往醫院進一步救治，同時聯繫當地里長協助通知家屬趕抵現場，成功救回一命。

清水警分局高美所所長李財安表示，年長者外出活動應特別注意自身安全，騎乘腳踏車或行經農田、狹窄道路時務必減速慢行，避免類似意外發生。同時也感謝現場熱心民眾見義勇為，與警方攜手搶救生命，展現警民合作的最佳典範。

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