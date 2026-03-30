「張文我大哥」揚言殺1550人 男子涉預備殺人罪判刑

網路抖音等平台嗆「張文我大哥」，揚言過年要殺1550人的羅姓男子（中），南投地院以預備殺人罪判刑5個月。（資料照）

台中市20歲羅姓男子在抖音等網路平台嗆「張文我大哥」，揚言在秀泰影城……合計殺1550人，南投地院法官審酌，羅男發表實行攻擊之處所，均為多數民眾聚集活動處所，所生危險很大，惟念及他坦承犯行，在學曾遭霸凌對社會心生不滿，領有第一類身心障礙證明，以預備殺人罪判刑5個月。

台中市20歲羅姓男子去年12月23日在抖音等網路社群媒體，稱「張文是我哥哥，他還沒有完成的遺願我會幫他完成……」，揚言過年要在台中麥當勞、秀泰影城、豐原愛買合計殺1550人，南投警方網路巡邏發現報請檢察官偵辦，24日拘提，南投檢方以預備殺人、恐嚇公眾、逃亡之虞，聲請羈押獲准。

請繼續往下閱讀...

羅姓男子預備殺人案起訴後，南投地院法官經審理，認為羅男在學期間曾遭受霸凌，而對社會心存不滿，明知社會因張文殺人犯行而陷於恐懼氛圍，準備模仿殺人計畫，在社群軟體抖音、臉書等張貼預備殺人訊息，所發表實行攻擊的處所，均為台中市多數民眾聚集活動之處所，造成很大的公眾恐慌。

法官審酌羅男坦承犯行，沒有前科，高職畢業，領有第一類輕度身心障礙證明，呈現注意力不足的過動症，且有自閉症類群障礙症特徵，判刑5個月，若易科罰金折合15萬元。全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法