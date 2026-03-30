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    蘇澳砂石車疑闖紅燈險撞機車 網友怒批紅綠燈被當參考

    2026/03/30 11:07 記者江志雄／宜蘭報導
    蘇澳鎮蘇港路及興泰路口傳出砂石車闖紅燈，綠燈轉彎機車騎士見狀後，趕緊剎車「禮讓」。（圖取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    蘇澳鎮蘇港路及興泰路口傳出砂石車闖紅燈，綠燈轉彎機車騎士見狀後，趕緊剎車「禮讓」。（圖取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    宜蘭縣蘇澳鎮蘇港路傳出砂石車闖紅燈，綠燈轉彎的機車騎士見狀後，趕緊剎車「禮讓」，畫面被PO上網，網友留言說，「大學長覺得紅綠燈只是參考用」。蘇澳警分局今天（30日）回應，已掌握涉案砂石車車號，將通知駕駛到案說明，最重可處5400罰鍰。

    網友開車在蘇澳鎮蘇港路及興泰路口停等紅燈，當路口亮起綠燈，前方2名機車騎士從興泰路左轉蘇港路，不料，沿著蘇港路北上的1輛砂石車疑似闖紅燈，其中一名騎士見狀後趕緊放慢車速，讓砂石車先行，場面相當驚險。

    目擊網友事後以「雖然綠燈亮，但危機四伏」為題，在臉書社團PO文，其他網友留言，「這擺明來索命的」、「他們沒在管紅綠燈的」、「這種應該罰錢吊銷才會怕」。

    蘇澳警分局今天指出，事發時間在3月23日上午7點，砂石車沿著蘇澳鎮蘇港路南往北行駛，調閱沿線路口監視畫面，已掌握砂石車車號，將通知駕駛到案說明，並依法舉發，如果闖紅燈屬實，即違反道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，處1800元到5400元罰鍰。

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