驚悚！毒蟲闖泳池持槍朝女童扣扳機 開庭認罪求交保「回家抱小孩」

台中陳姓男子，去年10月持槍闖入西屯區游泳池學校，持槍瞄準葉姓教練和6歲女童並扣扳機，引發社會恐慌，台中地院今天開庭，陳男認罪求輕判。（記者陳建志翻攝）

台中陳姓男子（29歲）去年10月10日喝了毒咖啡包後，攜帶1把手槍和26顆子彈闖入西屯區一間游泳池學校，拿起手槍瞄準葉姓教練和6歲女童並扣扳機，所幸未擊發，接著又破壞停車場的自小客車擋風玻璃，嚇壞現場民眾，直到員警趕到才將他制伏送辦，陳男今天開庭，強調當天喝了20包毒咖啡包原想要輕生，卻失去理智，對於檢方起訴全部認罪，並稱我知道錯了，希望法官能輕判裁准交保，讓他能回家抱抱小孩。

檢警調查，陳男去年10月8日至10日喝下20多包的毒品咖啡包後，10日當天下午6點多，攜帶1把手槍和26顆子彈，闖入西屯區1間游泳池學校，先闖入辦公室，黃姓主管看到趕緊走避，陳男接著轉往游泳池，當時一名葉姓教練正在指導一對7歲和6歲兄妹游泳，陳男竟持槍先拉滑套，接著朝葉男和6歲女童瞄準後扣扳機，所幸未擊發。

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陳男接著又持槍朝女童揮舞，讓教練和這對兄妹驚嚇不已，接著再度拉動滑套、瞄準女童，並轉身上樓梯到泳池外面的停車場，以手槍敲擊蔡姓民眾的自小客車，造成擋風玻璃破裂，讓車內蔡姓民眾和女兒飽受驚嚇，所幸警方獲報趕來，當場將他制伏，當場查扣改造手槍1支和子彈26顆和一批毒咖啡包，檢方調查偵結後，依毒品及對未滿7歲之人犯殺人未遂及殺人未遂等犯行起訴。

台中地院今天開庭，陳男對於檢方起訴全部認罪，並說我知道錯了，對於被害人感到抱歉，也已經和葉姓教練達成和解，強調當時因家中有變故，加上心情低落，原本一口氣喝下20包咖啡包是想輕生，卻因此出現卡西酮中毒，造成理智受到控制，希望能獲輕判，並能交保有機會抱抱小孩。

辯護人也稱，陳男在開槍前，還先將槍枝泡水減輕殺傷力，可見在理智受到控制時，還是盡力維持良善的一面，強調之前沒有吸毒前科，希望能獲減刑輕判，並獲得交保。

台中陳姓男子，去年10月攜帶槍彈闖入西屯區游泳池學校，持槍瞄準葉姓教練和6歲女童並扣扳機，引發社會恐慌。（記者陳建志翻攝）

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