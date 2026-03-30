逾6萬立方米營建廢土偷倒桃園埤塘 狠賺1800萬暴利9人起訴

檢警環聯手再度偵破一起亂倒營建廢土案，該案為桃園的埤塘。（環境部提供）

又有不肖地主與業者拿土地收受營建廢土賺暴利！環境部環境管理署今（30）日表示，經檢警環共同合作偵辦，查獲桃園中壢體育園區2處埤塘被劉嫌、黃嫌對外收受廢土與營建廢棄物，數量逾6萬立方公尺，賺取超過1800萬元暴利，檢方已依法起訴犯案9人。

桃園市中壢體育園區附近埤塘前於去年4月發生廢土棄置案，經桃園地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊、環境部環境管理署、桃園市政府環保局等檢警環共同合作偵辦，於去年11月同步進行搜索與開挖後，發現廢土及營建廢棄物回填於中壢區2處埤塘，棄置面積近2萬平方公尺，數量預估達6萬至10萬立方公尺。

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環管署表示，該案是地主因埤塘無法出租，故透過仲介與劉姓、黃姓主嫌取得聯繫，共謀收受砂石場污泥、營建剩餘土石方及營建廢棄物回填於埤塘，於去年2月至4月間即獲取超過1800萬元暴利，更造成國土不易挽回的傷害。

環管署表示，該案經桃園地檢署於今年3月底偵結，依違反「廢棄物清理法」第46條及「都市計畫法」等規定，起訴地主、主嫌、仲介等共9人。

環管署呼籲，地主或承租人如有土壤改良、回填等需求，應向主管機關提出申請，並使用合法來源土方，切勿成為不肖業者破壞國土之共犯。

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