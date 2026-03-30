保二總隊第一大隊垂降訓練操作不慎 隊員4樓跌落2樓送醫

保二總隊第一大隊機動中隊劉姓警員今早上午8時執行「垂降訓練」時，疑因操作時速度過快，導致劉員從4樓跌落至2樓，造成多處擦挫傷，幸無生命危險。圖為保二總隊第一大隊大隊長王文生探視受傷的劉姓警員。（保二總隊提供）

首次上稿 03-30 10:52

更新時間 03-30 12:03

保安警察第二總隊第一大隊機動中隊劉姓警員今天上午8時許於新北市新店新豐路駐地執行「垂降訓練」時，疑因操作時速度過快，從4樓跌落至2樓，造成尾椎、背部疼痛及擦挫傷，隨後由救護車送醫治療，幸無生命危險；保二總隊第一大隊表示，已持續關注傷勢，視其需求提供必要協助。

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保二總隊第一大隊表示，機動中隊劉姓警員於今日上午8時50分時許進行職能訓練，執行戰術垂降項目時，因操作不慎未及時煞車，自4樓跌落至2樓平台，所幸劉員意識清楚，沒有明顯外傷、尚能站立，隨即由同仁陪同，搭乘救護車送往耕莘醫院安康院區就醫。

事故發生後，保二總隊第一大隊大隊長王文生第一時間前往探視，表達關懷，並表示將持續關注該員傷勢與復原情形，提供必要協助。

耕莘醫院急診醫師呂昀峰表示，患者到院時意識清楚、生命徵象穩定，經急診醫療團隊初步評估，未見明顯外傷。醫療團隊已審慎評估相關神經影響，目前患者神經功能初步正常，尚未出現明顯神經學缺損。院方已安排核磁共振檢查，以進一步確認脊椎結構及是否有神經受壓情形。

院方指出，後續將依影像檢查結果，評估是否需住院觀察或採保守治療方式，並持續提供完整醫療照護；相關病情將由院方統一對外說明。

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