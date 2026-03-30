劇場工作者性侵女性友人 花蓮地院判4年

花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

台北一名劇場工作者阿維（化名）到花蓮工作，在2024年遭指控對從台北到花蓮旅行的女性強行摟抱親吻，並將被害女子大力推到床上舔胸、手伸入內褲指侵，遭女子抗拒後離開，事後被害女子看到該男子在網路要經營「以30歲女性為目標客群的花蓮旅遊導覽」服務，認為該警示其他女性而揭露此事，花蓮地方法院審理後，依強制性交罪判處阿維有期徒刑4年。

阿維42歲，從事劇場工作、劇場編導及教學，數年前移居到花蓮，還擔任過花蓮縣政府青年發展中心的青年諮詢委員，2024年暑假，同樣是劇場人員的A女到花蓮旅遊，身為多年好友的阿維熱心接送，兩人當晚於民宿房間內聊天敘舊，原本氣氛正常，直到凌晨2時許阿維準備離去前，A女出於禮貌給予一個友誼的擁抱，阿維卻突然利用體型優勢箍緊女方強吻，A女嚇得驚呼「不要鬧了」，掙脫後在狹窄房內躲避，阿維卻把被害女子推倒在床。

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「我腦袋一片空白！」A女崩潰回憶，阿維粗暴掀開她的內衣侵犯，更不顧她身體僵硬抗拒指侵得逞。最噁心的是，過程中阿維還不斷喃喃自語「這樣不好，我們不可以這樣」，手卻沒停下蹂躪，力氣相當大，A女說「當時好像在看他的個人表演」。A女事後情緒低落，跟幾名友人描述被侵害，還去身心科就醫。

過了不久，看到阿維竟在網路上貼文，想要經營一個花蓮旅遊導覽計畫，要開著自家的車輛帶旅客逛景點，目標客群是30歲以上的女性，被害女子想提醒這些女性注意安全，因此揭露被侵害的事件。阿維立刻張貼道歉聲明，自責「相當不齒自己的作為，理當接受一切應受的懲罰」、「我因為自己的惡質、劣根和邪慾而犯下許多過錯」、「我不尊重對方的主體，試圖去侵害對方身體自主權與身體邊界」等語。

不過案件進了法院，阿維卻改口辯稱「以為沒抗拒就是默許」，還企圖以兩情相悅脫罪。花蓮地院審理後認為，阿維與A女相識10多年，竟利用對方的信任施暴，造成A女嚴重心理創傷，至今仍須尋求身心科治療。法官更怒批，阿維在臉書道歉時言詞懇切，到了庭上卻飾詞否認，且未與被害人達成和解，難認有悔悟之心，最終依強制性交罪判他有期徒刑4年。全案仍可上訴。

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