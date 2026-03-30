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    摸兒童生殖器還偷拍 課後共學接送員一審判8年半、二審改5年半

    2026/03/30 09:58 記者楊心慧／台北報導
    新北市一名徐姓男子負責三峽區一所國小學生的課後共學接送人員，卻利用工作職務偷拍兒童性影像，甚至還違反兒童意願進行猥褻。（示意圖）

    新北市一名徐姓男子負責三峽區一所國小學生的課後共學接送人員，卻利用工作職務偷拍兒童性影像，甚至還違反兒童意願進行猥褻。（示意圖）

    新北市一名徐姓男子負責三峽區一所國小學生的課後共學接送人員，卻利用工作職務偷拍兒童性影像，甚至還違反兒童意願，用手觸碰B童大腿、臀部及生殖器等部位，猥褻得逞，受害者高達8名兒童，新北地院一審依兒童及少年性剝削防制條例、強制猥褻等罪嫌，判處8年6月徒刑。高等法院審酌徐男與部分受害者及法定代理人達成和解，因而改判5年6月。

    一審判決指出，徐男透過某教育協會媒介，負責提供新北市三峽區國小生課後課外學習、探索活動等共學共遊，竟對8名未滿12歲的兒童拍攝性影像，如小學生如廁時拍攝下半身照、洗澡時裸露身體照、脫衣服時裸露照等，甚至還在新生宿營時，違反小學生意願徒手撫摸其生殖器，更大膽的是在捷運上也伸出狼爪，伸進小學生的褲子撫摸。

    一審新北地院審酌，徐男身為教育協會共學老師，本應盡力照護、指導幼童，竟為滿足一己之性慾，違反意願拍攝兒童性影像或對兒童為強制猥褻行為，侵害被害兒童的性自主決定及性隱私權，對於被害兒童的身心健全發展產生嚴重負面影響，判處8年6月徒刑。

    徐男不服判決，提起上訴，除減刑外並請求緩刑，高院審理後認為，徐男雖和部分受害者與法定代理人達成和解，並完成賠償，上訴有理由，原判決在這部分的認定和刑度有違誤，判定應執行刑期，一併撤銷，改作新判決。

    高院認定，雖然徐男請求宣告緩刑，但身為共學老師，竟為滿足一己性慾，於短短數月間多次犯行，對被害兒童之身心健全發展產生負面影響，且尚有未和解的受害者，難認徐男暫時不用服刑屬適當，且其最後應執行的刑期已超過2年有期徒刑，不符宣告緩刑的條件，因此不能給予緩刑。高院最終改判徐男5年6月。

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