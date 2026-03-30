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    首頁 > 社會

    移工車手只領1萬賺300元 和解不成被判1年7月

    2026/03/30 09:14 記者顏宏駿／彰化報導
    車手提領1萬元詐款，還不出錢，被判1年7月徒刑。（示意圖）

    車手提領1萬元詐款，還不出錢，被判1年7月徒刑。（示意圖）

    來自越南的移工武男加入詐團，擔任提款車手，他才提款1萬元，賺到300元，就被警方循線逮獲，他因拿不出1萬元還被害人，和解不成，被判1年7月徒刑。

    該案起因於一名家住新北市的田男（另經新北地地檢起訴偵辦中）上網看到詐團在臉書投放「抽健保補助金」活動，因此交出自己的提款卡、密碼給詐團。一名黃姓被害人上交友網站，一名叫「PURPO-熙熙」聲稱，入會必須繳會員費1萬元，黃將1萬元匯入田男的提款卡。

    判決書指出，家住彰化的武男加入詐團，收到詐團寄來田男的提款卡，前往超商提款1萬元，立即交給上游，並獲300元報酬。

    黃姓被害人交友被詐報案，警方循線逮捕田男和武男，武男供稱，對方只告訴他，提款就有錢領，他沒想到會造成黃男的損失，他身上也沒有錢可還對方。

    法官表示，被告尚非無工作能力，竟不思從事一般正當工作獲取財物，反而加入詐欺集團擔任取簿手，配合集團上游成員指示，負責領取包裹轉交其他詐欺集團成員，與詐欺集團成員共同完成提款後轉交款項之事項，使金流不透明，致不法之徒得藉此輕易詐欺並取得財物、隱匿真實身分，造成國家查緝犯罪受阻，並助長犯罪之猖獗，影響社會經濟秩序，危害金融安全，同時導致告訴人求償上之困難，因此判處1年7月徒刑。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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