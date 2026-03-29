憂鬱女美容燙傷臉拒就醫、終尋短亡 衛生局：先傾聽、理解

對於拒絕就醫治療的憂鬱症患者，南市衛生局建議患者家人與親友可先傾聽與理解，拉近彼此距離，降低對方防衛心，再引導其及時就醫。（資料照）

對於有些憂鬱症者抗拒就醫，常見原因包括患者覺得再撐一下就好、擔心他人眼光或被貼標籤、對治療或藥物的副作用不安、憂鬱症本身的無力感使其難以行動。台南市衛生局建議患者的家人或親友可先傾聽與理解，拉近彼此距離，用「聊聊、了解狀況」降低對方防衛，再旁敲側擊地陪伴其逐步接觸專業，引導患者及時就醫。

衛生局表示，憂鬱症不只是心情不好，而是持續兩週以上的情緒低落、失去興趣、極度疲憊，常伴隨睡眠失調（失眠/嗜睡）、食慾變化（減輕/增加）、專注力下降、無價值感或絕望感，嚴重時會有輕生念頭，依照目前診斷憂鬱症的標準（DSM-5）共有9個症狀，至少5項症狀以上、持續超過兩週，大部分時間皆是如此，要小心可能罹患憂鬱症。

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衛生局提醒大家平時需留意自身或旁人的心理狀態，情緒、行為的改變都是重要風險辨識訊號，建立支持關係與適時求助，也有助於維持心理健康。面對憂鬱症，理解與陪伴，能讓1個人在困境中不再孤單，也更有機會慢慢走向穩定。

另，平時也可使用心情溫度計APP自我量測，以了解個人心理困擾程度、也可幫親友量測，當察覺分數達中重度以上情緒困擾或中度自殺意念以上時，必須轉介求助心理諮商或精神醫療協助，由專業團隊治療輔導及陪伴度過生命低谷。

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