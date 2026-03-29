妻子拿掉孩子竟問前男友「有心疼過嗎？」 高雄男才驚覺被綠了

人妻拿掉孩子竟先問前任：有心疼過嗎？人夫崩潰向妻子前任提告求償。圖非當事人。（情境照）

高雄陳姓女子婚後於去年2月懷孕，但堅持要拿掉孩子，術後竟發簡訊給前任男友「你有了解過我的不安嗎？」、「你有心疼過嗎？」丈夫發現後，驚覺引產的孩子可能不是他的！向前任李男求償50萬元，法院判賠40萬元，可上訴。

判決指出，陳男主張，他和妻子陳女結婚前，妻與李男曾為男女朋友，但婚後仍未與李男斷乾淨；去年2月間，妻子察覺懷孕，但堅持不想將孩子生下來，到婦產科診所做人工流產。

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事後陳男發現妻子手機與李男互動曖昧，妻子引產後還傳訊給李男「你有了解過我的不安嗎，你知道我拿掉小孩心裡有多難受嗎？」、「他看到我吃術後的藥一臉心疼，你有心疼過嗎？」才驚覺拿掉的孩子可能不是他的，向法院提告求償50萬元，並藉此釐清真相。

李男辯稱在陳女離婚後兩人就沒聯繫，兩人只是普通朋友，但法官檢視雙方互傳的曖昧訊息，不僅互相分享目前行蹤，還互傳「你忙不忙我都想跟你一起睡，但不是為了幹嘛才跟你睡」、「在台中的時候很好，我感覺你那時候也沒有拘束，你敢直接牽我的手在路邊走，那時候我才覺得我們真的像情侶」。

陳女並將拿掉小孩的心情告訴李男，且將陳男的反應與李男反應對比，陳女離婚後，和李男多次出國，認定李侵害原告配偶權，判李男應賠償40萬元。

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