宜蘭南館市場路口機車相撞 黃牌重機疑闖紅燈釀2傷

宜蘭市南館市場附近路口發生機車相撞，造成2人受傷送醫。（圖由警方提供）

宜蘭市南館市場附近一處路口，發生機車相撞車禍，造成2名騎士受傷送醫，警方調閱路口監視畫面，發現騎乘500CC黃牌大型重型機車騎士涉嫌闖紅燈釀禍，若查證屬實，最高可處5400元罰鍰。

宜蘭警分局今天（29日）指出，昨天上午10點多，宜蘭市南館市場附近的舊城南路與昇平街路口發生交通事故，2輛機車相撞後，雙方騎士倒地受傷，所幸傷勢無大礙，經過測酒均無酒精反應。

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根據調查，事發當下，25歲游姓男子騎著黃牌大型重機，沿著舊城南路往宜蘭酒廠方向騎乘，騎到事故路口時，64歲徐姓婦人騎乘普通重機，從沿昇平街右轉舊城南路，2車瞬間撞成一團，監視畫面顯示，游男疑似闖紅燈，但詳細肇事原因仍待後續調查。

警方呼籲用路人，車輛行至號誌管制路口，應遵照號誌指示行駛，如果闖紅燈，即違反道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，面臨1800元以上5400元以下罰鍰。

黃牌重機（左邊紅圈）與普通重機（右邊紅圈）車禍現場。（圖由警方提供）

2輛機車相撞畫面，被路口監視器拍下。（圖由警方提供）

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