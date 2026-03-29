休旅車撞多元計程車再遭追尾 3車事故女乘客受傷

台北市大安區忠孝東路四段發生3車追撞事故，造成1名女乘客受傷。（記者陸運鋒翻攝）

台北市大安區忠孝東路四段昨天（28日）晚間6時許，發生一起3車追撞事故，陳姓男子駕駛休旅車行經該路段時，疑未保持安全距離，不慎撞擊前方白色多元計程車，而後方藍色多元計程車煞車不及再撞上，警消獲報趕抵，發現多元計程車1名女乘客受傷，幸無生命危險，事故原因仍待釐清。

大安警分局調查，26歲陳男當時駕駛黑色Toyota Alphard休旅車，沿大安區忠孝東路四段往東行駛，疑似未注意車前狀況及保持安全距離，追撞前方41歲林男駕駛的白色多元計程車後車尾，隨後48歲劉男因前方事故煞車不及，再追撞陳男後車尾，導致3車發生追撞事故。

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警方指出，獲報後立即前往現場，並啟動交通快打疏導車流，事故造成3方車輛均有多處嚴重車損，所幸僅白色多元計程車的35歲曾姓女乘客，自述腰部疼痛自行就醫，其他駕駛均未受傷。

警方說，經檢視3車駕駛皆無酒味酒容，經同意未實施酒測、駕駛執照均為正常，至於確切事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步調查。

警方呼籲，駕駛人行車時應注意前方路況並保持適當安全距離，避免車速驟降造成車距誤判或突發事故反應不及影響行車安全。

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