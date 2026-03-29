為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    休旅車撞多元計程車再遭追尾 3車事故女乘客受傷

    2026/03/29 12:20 記者陸運鋒／台北報導
    台北市大安區忠孝東路四段發生3車追撞事故，造成1名女乘客受傷。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市大安區忠孝東路四段發生3車追撞事故，造成1名女乘客受傷。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市大安區忠孝東路四段昨天（28日）晚間6時許，發生一起3車追撞事故，陳姓男子駕駛休旅車行經該路段時，疑未保持安全距離，不慎撞擊前方白色多元計程車，而後方藍色多元計程車煞車不及再撞上，警消獲報趕抵，發現多元計程車1名女乘客受傷，幸無生命危險，事故原因仍待釐清。

    大安警分局調查，26歲陳男當時駕駛黑色Toyota Alphard休旅車，沿大安區忠孝東路四段往東行駛，疑似未注意車前狀況及保持安全距離，追撞前方41歲林男駕駛的白色多元計程車後車尾，隨後48歲劉男因前方事故煞車不及，再追撞陳男後車尾，導致3車發生追撞事故。

    警方指出，獲報後立即前往現場，並啟動交通快打疏導車流，事故造成3方車輛均有多處嚴重車損，所幸僅白色多元計程車的35歲曾姓女乘客，自述腰部疼痛自行就醫，其他駕駛均未受傷。

    警方說，經檢視3車駕駛皆無酒味酒容，經同意未實施酒測、駕駛執照均為正常，至於確切事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步調查。

    警方呼籲，駕駛人行車時應注意前方路況並保持適當安全距離，避免車速驟降造成車距誤判或突發事故反應不及影響行車安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播