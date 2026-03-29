台南安平公寓驚傳爆炸聲、火煙 消防急灌救疏散35人

台南安平區平豐路二三六巷一棟公寓三樓位置驚傳爆炸聲及冒出火煙，消防救災人車與警方到場搶救。（民眾提供）

今天上午近10點半許，台南市安平區平豐路236巷1棟6樓公寓驚傳有爆炸聲，附近民眾聽聞爆炸聲並看到該大樓的3樓住戶有火勢與濃煙冒出。消防局119獲報急派出3梯次救災人車前往搶救，火勢在10點50分許就被撲滅，大樓內35名住戶及時疏散，幸無人員受傷與受困；失火原因由消防局火調科進一步鑑識調查。

消防局119接獲民眾報案指有聽到大樓傳出爆炸聲、接著看到火煙冒出，因為第一時間屋內有無人員受困資訊不明，消防局急派轄區安平與附近分隊救災人車前往，先抵達的安平分隊人車見3樓有火勢與濃煙竄出，請求消防局加派第三梯次人車支援，並即布水線進入3樓火場灌救。

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消防人員在起火戶屋內看見明顯火煙，隨即射水灌救，火勢約在10點50分就被撲滅，燃燒屋內瓦斯桶、廚具與客廳座椅，燃燒面積約10平方公尺。救災人員於到場第一時間並未發現起火戶有人員在內；同時協助全棟大樓共35名住戶疏散，幸無人員傷亡與受困情事。

救災人員說，據屋主表示當時屋內並沒有在煮東西。附近民眾聽到的爆炸聲，可能是屋內物品起火燃燒時的劇烈聲響。至於起火原因，有待火調人員進一步鑑定調查。

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