獨闖桃園復興山區秘境 南韓遊客做對「這1事」驚險獲救

南韓遊客獨闖復興山區秘境，所幸入山前下載離線地圖，驚險獲救。（巴陵分隊提供）

35歲南韓遊客獨自前往桃園復興山區卻受困，所幸他於入山前事先下載「離線地圖」，讓救難人員掌握他的所在位置，桃園市消防局第四大隊巴陵分隊獲報後迅速找到人，並護送到登山口。

巴陵分隊昨（28）日上午8點35分接獲民眾報案指稱，其南韓友人獨自前往台七線58.5公里處下切四稜溫泉，因背負裝備過重且隨身糧食已耗盡，導致體力不支受困山區等待救援，救難人員隨即整裝出動，由小隊長曹金明率3位隊員前往，上午9點5分抵達登山口，並與林務局人員會合，在確認任務資訊並由報案人提供待救者座標後，救援人員於9點10分入山搜尋，9點28分即順利接觸待救者。

請繼續往下閱讀...

救難人員表示，經評估受困遊客意識清楚、生命徵象穩定，僅因長時間行走與體力透支略顯虛弱，現場立即提供麵包及飲用水補充能量，他因裝備過重，將部分裝備暫放於下游處，先行攀爬至較安全位置等待救援，而遊客在入山前事先下載離線地圖，在通訊不良的山區仍可掌握自身位置，有助於定位及後續救援判斷，為正確且值得肯定的登山安全觀念，另考量現場狀況，曹金明指揮將隊伍分為2組，1組前往下游協助取回裝備，另1組則護送待救者返回登山口，全程透過無線電保持聯繫，確保救援安全順利。

據了解，該名遊客規劃來台進行為期1個月的環島旅行，當日為行程第2天，透過Google Map搜尋到四稜溫泉秘境後，便計畫前往紮營，未料山區地形險峻，加上背負裝備過重，導致體力迅速消耗，最終無法繼續行程，才透過台灣友人協助報案求援。

救難人員將遊客護送至登山口後，他頻頻表達感謝與歉意，對於動用救援資源深感不好意思，而救難人員回應「人平安最重要」，展現台灣救援人員專業與友善的一面，也讓這起救援行動更添溫暖。

巴陵分隊也呼籲，民眾從事登山或野外活動前，務必提前規劃完整路線，審慎評估自身體能與裝備負重，並準備充足糧食與飲水，此外，務必落實「留守人機制」，於出發前將行程路線、預計進出時間及聯絡方式告知親友，並約定回報時間，一旦發生失聯或意外情形，留守人可即時提供正確資訊協助救援，有效縮短搜尋時間、提升救援效率，同時也建議民眾避免單獨入山，切勿因路程看似簡單或距離不長而輕忽風險。

南韓遊客獨闖復興山區秘境，所幸入山前下載離線地圖，驚險獲救。（巴陵分隊提供）

南韓遊客獨闖復興山區秘境，所幸入山前下載離線地圖，驚險獲救。（巴陵分隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法