台中醉男占據中華路夜市車道狂吼叫 警方要開罰了

台中一名許姓男子，昨天深夜酒後在中華路夜市路口占據車道，第一分局警方將依法開罰。（記者陳建志攝）

台中市一名許姓男子（53歲），昨晚深夜11點多，酒後在中華路夜市路口胡言亂語，還拿著一件衣服揮舞，讓路過的駕駛都擔心撞到他，台中市警方獲報到場時，許男已經離開路口，警方依據民眾指認進行盤查，許男坦承酒後過馬路時在路中逗留，因明顯影響交通，警方將依違反道路交通管理處罰條例開罰。

台中市警局第一分局昨晚11點50分接獲民眾報案，指稱中區台灣大道一段與中華路一段路口有民眾站立在路中影響交通，立刻派遣員警到場。

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警方抵達時，現場已無人站立於路中妨害交通情形，經詢問周邊民眾，指稱是許男（53歲）站在路中央，且手拿衣服揮舞，經警方盤查後，許男坦承飲酒後過馬路時有在路中逗留。

警方表示，經檢視影像許男行為已違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」依法處新台幣500元罰鍰。

警方呼籲，民眾行經路口或交通頻繁路段時，切勿有逗留或嬉遊以免發生危害及阻礙交通，將會持續加強該路段巡邏，維護交通順暢與公共安全。

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