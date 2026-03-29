機密稽核出勤表貼在屏風隔板外被洩密 稽核人、偷看者認罪獲緩起訴

基隆地檢署近日偵結，認定林、王二人觸犯洩密罪，考量二人坦承犯行且無前科，故予以緩起訴處分。（記者吳昇儒攝）

基隆市都市發展處使用管理科負責七堵區公安申報及進行聯合稽查勤務的林姓約僱人員，前年1月起至去年2月間，竟將稽核出勤表貼在屏風隔板外。申辦業務的王姓男子看見後，竟將內容外洩。檢廉獲報啟動調查，依法究辦。基隆地檢署近日偵結，認定林、王二人觸犯洩密罪，考量二人坦承犯行且無前科，故予以緩起訴處分。

檢廉調查，林姓男子為基隆市使用管理科約僱人員，主則七堵地區的公安申報與聯合稽查勤務，手中持有機密的稽核出勤表，卻於前年1月起，將稽核表張貼在辦公桌OA隔板外側，使不特定人員觀看。

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其中一名王姓建築師助理，負責為公司處理建築執照、使照及建築物公共安全檢查申報等申請業務，俗稱跑照業者，前往申辦業務時，發現該稽核出勤表，竟將資料外洩。

廉政官認為，林男長期身為聯合稽查小組稽查人員，竟於2024年1月2日起至2025年2月10日止，將需保密的公共安全聯合稽查小組出勤表張貼在外，讓王姓業務發現後，LINE給私人及業者洩密，兩人已涉犯洩密罪，依法移送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊後，認為兩人犯後以承認犯行，且無前科紀錄，所生危害非鉅，犯罪情節尚屬輕微，故予以林、王二人緩起訴1年處分，並分別需支付公庫3、5萬元。

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