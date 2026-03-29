8旬婦忘記回家的路呆坐雜貨店 警靠這招找到家屬助相聚

林姓老婦外出散步後，忘記回家的路呆坐在雜貨店，警方獲報到場，透過其手機聯繫家屬，同時將她帶回派出所安置。（記者陸運鋒翻攝）

新北市中和區一名84歲林姓老婦人，前天獨自外出散步後，忘記回家的路呆坐在雜貨店，警方接獲報案到場，先安撫林婦不安的情緒後，再透過其手機聯繫上家屬，同時將她帶回派出所安置，隨後由家屬接回，協助她與家人相聚。

警方表示，員山派出所前天中午接獲報案，指稱一名林姓老婦，獨自呆坐於中和錦和路雜貨店內，疑似迷途無法返家，但不知其身分，請求警方到場協助，隨後派出沈姓、劉姓員警前往。

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警方指出，2名員警趕抵後，先行耐心安撫林婦情緒、關心其身體狀況，並細心確認其身分及相關資料，因林婦無法清楚表達住處資訊，隨即透過其隨身手機內通訊錄查詢聯絡人，順利聯繫上家屬。

警方說，林婦隨後由2員警帶回派出所安置休息，而林婦女兒前來時接母親時，表示年邁的老母親能平安返家，全靠警方熱心與專業，感到非常窩心，對於員警即時協助深表謝意。

警方呼籲，家中如有高齡長者或疑似失智症患者，家屬應多加關懷陪伴，並留意其生活及情緒狀況，可考慮讓長者配戴聯絡資訊，或申請相關社福資源，以降低走失風險。

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