特殊管道能取得精品手錶轉賣大賺？ 警方及時攔阻她被騙95萬

警方攔阻柯女受騙。（記者王冠仁翻攝）

台北市柯姓女子遇上詐騙集團假冒成她閨密，還向她謊稱有管道可以取得特殊、稀有款式的精品手錶，轉賣後可以大賺一筆。她信以為真，不久後跑到住家附近的銀行打算匯款95萬元，幸虧行員與警方及時攔阻，這才防止她落入詐騙圈套。

北市警士林分局今天公布這組詐騙集團的行騙手法，原來柯女某次接獲自稱是她友人的訊息，對方謊稱更換手機、要重新跟她互加通訊軟體好友。隨後對方向她謊稱近來有管道取得特殊、稀有款式的精品手錶，轉賣後可以大賺一筆。

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柯隨後依對方所說，跑到住家附近的國泰銀行忠誠分行，打算提領95萬元，再以面交方式交付給友人指派來的「取款專員」。幸虧行員關懷提問時發現異狀，通報轄區警方。

轄區天母派出所警員杜縣霖、王湘儀獲報前往，員警向柯女詢問來龍去脈，研判她遇上詐騙集團，而且這起手法還是結合「猜猜我是誰」與假投資。員警仔細詢問後，查出她好友的電話，致電詢問，沒想到對方根本不清楚手錶的品牌與價格；員警又詢問她家人是否知道此事，沒想到家中無人知情。

員警因此斷定柯女遇上詐騙集團，耐心向她說明常見詐騙方式及可能風險，經員警不斷勸說後，她才恍然大悟打消提款念頭。

士林分局呼籲：詐騙集團常利用通訊軟體盜用帳號或假冒親友，以各種理由要求借款或匯款。民眾若接獲親友要求大筆資金轉帳，即便有友人陪同，也應提高警覺，務必落實「一聽、二掛、三查證」原則，透過電話、視訊或當面再次確認對方身分，切勿僅憑單方面說詞就輕易解除定存或匯款。如有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所求證。

天母派出所警員杜縣霖（右）、警員王湘儀（左）成功組詐。（記者王冠仁翻攝）

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