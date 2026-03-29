表伯父猥褻7歲姪女 花蓮法院判刑4年10月

花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

花蓮縣邱姓男子利用借住表弟家中時，用手機引誘年僅7歲的小姪女躺在身上玩手機，趁機摸姪女下體，遭拒絕後還捏痛女童，要她不可亂跟大人說，由於太多次女童跟父親反映但僅被冷回「不可能，應是阿伯在玩」，女童父親因意外過世後，女童得知阿伯要搬入家裡住，嚇得直接崩潰拒絕，才讓案子曝光，花蓮地方法院審理後，日前依強制猥褻罪判處4年10個月徒刑。

檢警調查，邱姓男子在2023年清明節前夕，因為要到公墓從事割草工作，所以借住在表弟家裡，七歲的小姪女經常向表伯父借手機看影片，邱男都要求女童躺在他身邊或是身上，趁女童看影片注意力在手機上的時候，用手伸入女童短褲撫摸下體，女童拒絕卻遭邱男大力捏下體，同意不跟大人說才停手。

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女童告訴父親卻遭父親冷回：「不可能，應是阿伯在玩」，不久後女童父親驟逝，家族大人相聚討論未來小孩照養問題，女童得知可能要跟表伯父同住，極其惶恐尖叫直說：「不要、不要、不要」，家族大人仔細詢問下，女童才哭著說：「因為阿伯會摸她」，家族大人遂向學校老師通報。

被告邱男否認有猥褻姪女，辯稱只是與3位孩子玩耍嬉鬧時，不小心觸碰到姪女的下體，不過法官調查其他在場小孩證詞，的確有一次看到女童躺在被告身上，被告用手伸入女童褲子，加上學校相關輔導紀錄等相關證據，法官認為被告邱男猥褻屬實，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判刑。

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