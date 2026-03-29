談分手強迫打「分手砲」還內射 衝動男下場慘了

台中男子阿雄和女友小美談分手，阿雄卻硬上要求做最後一次，台中地院審理時，阿雄辯稱是合意性交，但法官不信，依強制性交罪，處3年10月徒刑。（記者陳建志攝）

台中男子阿雄（化名）和女友小美（化名）交往同居，2023年小美因他常家暴想分手，阿雄卻要求做最後一次，雖哭泣拒絕還是將她強壓在床上性侵還內射，台中地院審理時，阿雄辯稱兩人是男女朋友合意性交，不過法官從當天小美傳訊「人家要走就強迫人家跟你做最後一次」，阿雄也回「對不起早上衝動傷害了你」，認定性侵屬實，因阿雄不認罪也未賠償，依強制性交罪，處3年10月徒刑。

判決指出，阿雄與小美是男女朋友，並在台中北區租屋同居，2023年1月11日小美想和阿雄分手，並先暫住友人住處冷靜躲避阿雄，但阿雄奪命連環call，懇求小美返回租屋處，小美不堪其一再懇求，隔天晚上9點離開友人住處，返回兩人租屋套房談論分手，但沒有達成共識。

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阿雄在1月13日上午8點多，要求兩人打「分手砲」，小美認為兩人關係不明確拒絕，沒想到阿雄竟硬上，將小美壓在床上，強行脫下衣服及內褲，抓住手腕，並壓住雙腳性侵得逞，前後約5分鐘，小美不甘受辱報警提告。

阿雄審理時坦承和小美有性交行為，但否認違反意願強制性交，辯稱兩人當時是同居男女朋友的關係，是合意發生性交，並沒有違反小美的意願；辯護人也稱，小美當時沒求救，且事後還持續交往，並稱阿雄為「老公」，直到半年後才分手，明顯與常理不合。

不過法官從當天事後，小美傳「因為人家要走就強迫人家跟你做最後一次」、「到底我為什麼被你傷害完」、「被你強姦完，要等你一起吃飯」，阿雄也回「對不起早上衝動了」、「傷害了你」，以及小美事後傳訊給友人，告知遭阿雄硬上，認定違反意願性侵屬實。

法官認為，遭受性侵害的被害人，因緊張、害怕，心情無法一時平復等原因，需時間沉澱，因此沒有馬上報案，不要將完美被害人的迷思加諸於小美身上，審酌阿雄犯後否認犯行，也未與小美成立調解、賠償，犯後態度不佳，依強制性交罪，處3年10月徒刑，可上訴。

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