強制檢測應設專法明文授權 法界籲：避免過度依賴警權條款

前新北地檢署檢察官、觀希國際法律事務所所長歐蕙甄律師呼籲，強制檢測應避免過度依賴警權條款。（資料照）

近年來政府為遏止毒駕，推動唾液快篩為執法利器，卻因檢測程序引用法源依據引起熱議。律師歐蕙甄指出，警方在酒測路檢啟動依據為警察職權行使法，允許員警攔停已發生危害或客觀合理判斷易生危害的交通工具，毒測或可經修訂後適用，但學界質疑該設計過寬鬆，強制檢測應回歸專法明文授權，避免過度依賴警權條款。

前新北地檢署檢察官、觀希國際法律事務所所長歐蕙甄律師表示，「遏止毒駕」的政策方向絕對是正當的合憲目的，且唾液快篩相較抽血手段侵害較小，在「目的正當、手段適合」上也站得住腳，但目前執行檢測程序依據，僅停留在部會細則層次，理應提升至法律位階，將重要程序與權利義務「明文」化，訂出合理懷疑標準，符合攔檢必要與衡平性，讓執法員警有所依循、人民權利有明確保障。

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雖唾液檢定較血液強制侵入性低，但仍應參考刑事訴訟法對「身體檢查處分」的要求；若拒測即高額罰鍰、吊銷駕照、當場移置保管等重度不利處分，「建議」至少要回到道路交通管理處罰條例（立法層級），具體規範檢測啟動要件、程序保障、錄影義務、檢體利用與銷毀、受測者救濟等，不宜僅以部會細則承載。

歐律師說，以憲法第23條比例原則要求而言，以道路交通安全及民眾個別權益衡量，若實務上出現有毒品前科的民眾遇上小違規，就被要求唾液快篩，可能偏離個案風險評估，不易通過狹義比例原則審查，因此建議訂定更嚴謹要件的程序設計。

此外，若修訂警察職權行使法，雖允許員警對已發生危害或客觀合理判斷易生危害的交通工具予以攔停，也是警方在路檢時啟動檢測的「一般法」依據；但因長期被質疑設計過於寬鬆，學界主張涉及交通危害（含酒測、毒測）等強制檢測應回歸專法明文授權，而非概括授權，避免過度依賴一般警權條款。

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