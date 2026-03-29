憂員警施行毒駕唾篩觸法！ 法界建議「趕緊加強」法源依據

毒品快篩試劑可迅速篩測駕駛有無毒駕情形。（記者吳昇儒翻攝）

為有效抑制國內毒駕肇事案件，交通部與警政署去年修訂相關法規，並施行毒品唾篩。法界人士認為防治毒駕「勢在必行」，但目前攔測法源依據尚不完善，雖以道路交通管理處罰條例作為基礎，但檢測程序僅修訂行政法規，可能導致員警面臨妨害自由等爭議，需加強法源依據，保障第一線執勤人員。

法界人士指出，目前訂定的毒駕唾篩檢測程序，主要是修訂增訂違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則基準，但攔檢行為可能涉及憲法層級的人身自由與隱私權，卻僅以行政命令層級施行，恐引發爭議。

請繼續往下閱讀...

據了解，實務上已有數起交通違規民眾因有毒品前科，即便車上無違禁物品，且神情正常，也被警方要求唾篩情形；此外，拒測等候檢察官核發鑑定許可書期間，警方若留置民眾是否的問題也需釐清。

近期就曾發生，新北市警察局某派出所遭民眾控訴，只因未打方向燈停靠路旁，就被警方攔下要求唾篩，拒測後竟被「強行留置逾十小時」，等候檢察官核發鑑定許可書，警方最終未獲核准；至於民眾留置時間，警方是否已涉及妨害自由？有待商榷。

前新北地檢署檢察官、觀希國際法律事務所所長歐蕙甄律師也表示，基於法律保留原則，國家要對人民基本權限制，應以法律明文或具體明確授權規定為之。目前唾液檢測的細部程序與拒測重罰，多以部會細則與行政SOP承載，雖處罰部分是依道路交通管理處罰條例作為基礎，卻未對「唾液檢測」的侵害態樣、程序保障、證據利用範圍、檢體保存與銷毀等「重要事項」作具體明確規範，還是會存在位階不足與授權過於概括疑慮。

一名資深警官則稱，酒駕可透過外觀或味道辨識，毒駕則較難觀察，將導致警方的「合理懷疑」過於主觀，造成不公，且在法源依據未完善之際，民眾若不配合唾篩將面臨重罰，是否違反比例原則有待商榷；儘管警政署嚴格要求同仁依發布的SOP執行勤務，目前仍有部分同仁為了績效遊走在違法邊緣。

刑事警察局表示，目前毒駕唾篩成效顯著，為了保障同仁執法依據，警政署已著手從警察職權行使法等方面，進行研修，在法源尚未完善前，將安排複合式交通稽查勤務，不進行「使用唾液快篩取締毒駕」單一勤務，避免爭議。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不同縣市警察局使用的毒品唾液快篩試劑，也不一定相同。（記者吳昇儒攝）

唾液快篩可迅速釐清駕駛有無毒駕情形，成效顯著，但法界認為其採用的法源依據不夠完善，第一線執法同仁恐觸法。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法