自拍親密照給人夫 背後電視入鏡意外讓小三栽了！

小三自拍親密照給人夫，背後電視政論節目意外入鏡，時間點讓她判決吞敗。（情境照）

林姓男子2019年在屏東服役時經常到魏姓女子經營的餐館用餐，兩人竟發展出不倫關係，原配察覺異狀，對魏姓女子提告求償100萬元，魏女辯稱交往時不知林男已婚，得知後就中止關係，不過，林男妻子掌握到一張魏女傳給林男的親密照，背景的電視為正在討論時事的政論節目，依照節目播出時間讓魏女說詞露出破綻，法院判魏女賠償50萬元，可上訴。

判決指出，原告王女主張，她與林男結婚20餘年，並育有2子，婚姻關係仍存續中。林於2019年6月至2020年6月間，在屏東營區服役，因至屏東魏姓女子所經營的餐館用餐，而與被告相識，兩人從2019年10月間起有不正常之男女交往關係，甚至多次發生性行為，2020年6月間林經調派至另一部隊服役，仍持續有不正常之交往，直至2021年8月間為止。指控魏女不法侵害她配偶關係之身分法益求償100萬元。

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魏女則辯稱，她雖自2019年10月間起與林交往，並多次發生性行為，但當時她並不知林已婚，為有配偶之人，2020年7月5日經林告知其為已婚身分後，即未再與林交往。但原告王女掌握一張魏女傳送予林之私密照，其背景政論節目播出之時間為2020年10月20日，證明魏女與林男仍有不正常之交往關係。

案經屏東地院一審判魏女敗訴，應賠償王女50萬元，魏女不服上訴二審高等法院高雄分院，高分院仍認原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。駁回上訴，全案仍可上訴。

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