養老鼠咬布袋！業務員偽造出貨單 變賣公司汽車材料私吞款項被判刑

李姓業務員偽造出貨單變賣公司汽車材料私吞款項被判刑1年4個月。（資料照）

受僱汽車材料公司的李姓男子，負責送貨及收取公司帳款，因缺錢花用，竟偽造出貨單，騙過公司會計，順利領出2批價值逾40萬元的汽車材料，經變賣後私吞款項，公司因遲未收到出貨後的款項，聯繫客戶後才知道並未向該公司叫貨，李男事跡敗露，被依業務侵占等罪送辦，屏東地院認為李男分別犯下詐欺取財及業務侵占罪，併處1年4個月徒刑，並沒收或追繳不法所得，可上訴。

李男明知常與該公司有業務往來的2家客戶並未叫貨，卻偽造銷貨單2張，向公司會計謊稱有2家客戶叫貨，順利領出2批價值逾40萬元的汽車材料後，變賣部份材料私吞項款，公司因遲遲未收到該2家客戶貨款，經過聯繫後才確認2家客戶並未叫貨，負責送貨及收款的李男見紙包不住火，才坦承犯行，被依業務侵占等罪送辦。

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屏東地院指出，李男犯後與該公司達成40萬4500元賠償和解金，但李男只給付1期1萬元後便不再履行，依詐欺取財罪，判處李男有期徒刑10個月，又犯業務侵占罪，判刑8個月，合併應執行1年4個月。

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