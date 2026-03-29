詭異！開車卡輕軌囂張叫警「處理啊」 一驗竟是毒駕

白色轎車詭異開進輕軌軌道，並卡在軌道與邊坡處。（民眾提供）

高雄市38歲林姓男今（29）日凌晨1點多開車卡在鼓山區馬卡道路旁的輕軌路廊，員警獲報前往處理，林男卻一臉怒火對員警說「導航就這樣啊」！還大聲叫員警「處理啊」！情緒異常激動，員警進一步毒品快篩檢驗呈陽性反應，涉及使用毒咖啡並毒駕。

據了解，林姓男子凌晨駕駛轎車行經馬卡道路近華安街口時，突然將車子開上人行道闖入輕軌軌道，結果車輛卡在軌道與邊坡處，員警獲報到場詢問「怎麼開的？」林男講話語無倫次，直說「導航就這樣啊！」被要求出示證件時，更是大喊「你不要跟我講證件，只要告訴我怎麼出去」，還大聲要求員警「處理啊！」情緒相當動。

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鼓山分局內惟所指出，林男自稱因路況不熟，不慎將車輛駛入輕軌路廊。員警於現場處置過程中，發現林男情緒失控，為維護現場人員安全，立即將其實施保護管束，林男經毒品唾液初步檢驗呈現陽性反應。

警方表示，林男行為已嚴重影響大眾捷運系統通行安全，依據道路交通管理處罰條例第35條1項2款規定，最高可處12萬元罰鍰、當場移置保管車輛及吊扣駕照，警方依規定製單舉發。全案訊後依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險、過失妨害舟車行駛安全罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。現場車輛已由拖吊車移置排除，不影響輕軌運行。

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白色轎車詭異開進輕軌軌道，並卡在軌道與邊坡處。（民眾提供）

男子涉嫌毒駕，情緒異常當場被管束。（民眾提供）

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