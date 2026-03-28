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    首頁 > 社會

    提早掃墓爆人潮！抓焚燒雜草的最大功臣 彰化縣不藏了！

    2026/03/28 22:49 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣消防局去年出動無人機巡邏，順利拍下公墓焚燒紙錢不慎引燃雜草造成大面積火災的現行犯。（彰化縣消防局提供）

    彰化縣消防局去年出動無人機巡邏，順利拍下公墓焚燒紙錢不慎引燃雜草造成大面積火災的現行犯。（彰化縣消防局提供）

    本該清明時節雨紛紛，今年彰化縣卻是天氣晴朗沒有雨，也連帶讓提前清明掃墓潮帶來的火災也增加，光是這半個月以來就有55件，比去年增加2成。消防局表示，今年將派出無人機進行空中巡邏，去年「無人機」立大功，拍到燃燒雜草的現行犯，馬上開罰3000元。

    消防局指出，去年派出無人機，在清明時節巡邏公墓地區，果然開出一張罰單。罰單地點在彰化市第二公墓，由於很清楚拍到民眾掃墓後焚燒紙錢，帶火燼的紙錢飛到雜草區，引起大面積火災，無人機所錄影像一清二楚，民眾火速坦承是燒金紙不慎引燃雜草，只好吞下3000元罰單。

    消防局強調，每年清明的火災熱點前兩名，都是彰化市第1公墓（岸頭山公墓）、第2公墓（培元中學後方），今年因為清明連假共有4天假期，加上近來天氣穩定，也讓民眾紛紛提前掃墓，光是這半個月來就有55件公墓火災，比去年增加20％。

    因此，消防局與環保局都呼籲，民眾清明掃墓把紙錢交到集中區，再由環保局請法師淨爐後火化，兼顧祭祖與環保，讓空氣更清新，也避免引發公墓火災。

    因應清明時節掃墓人潮，彰化縣消防局出動無人機進行空中巡邏。（彰化縣消防局提供）

    因應清明時節掃墓人潮，彰化縣消防局出動無人機進行空中巡邏。（彰化縣消防局提供）

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