澎湖視障民眾不慎落海 獲救已無生命跡象

馬公市臨海路傳出男子落海，警消安檢趕往現場救援。（澎湖縣政府消防局提供）

馬公市臨海路今（28日）傳出視障民眾落海，警消及安檢人員迅速趕抵，但目擊者稱溺水民眾掙扎幾下，就沒入海中，只剩下拖鞋飄在海面上，潛水人員隨後下水搜尋，尋獲時已無生命跡象，緊急送醫搶救。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日下午4時47分接獲民眾報案指稱，馬公市臨海路與中山路口海域有1民眾落海。消防局獲報後，出動第一大隊及馬公分隊共計4車1艇12人前往救援，由副大隊長朱偉靖指揮搶救。另馬公及龍門港務消防分隊出動3車5人，前往現場配合救援。

請繼續往下閱讀...

勤務人員到達現場回報，落海民眾已沉入水中，現場指揮官立即召集潛水人員3人著裝，進行水下搜救作業，並操作無人機升空進行海面搜尋。潛水員下午5時30分尋獲落海民眾（陳姓、男、58歲、馬公市人），經拖帶上岸後，已呈OHCA狀態，立即由馬公港務消防分隊送往衛生福利部澎湖醫院急救。

警察及岸巡單位調查，該名視障陳姓男子，先前曾在澎湖輪碼頭跌落海中，所幸緊緊拉住碼頭浮墊，等候多時，才被人救援上岸，此次就沒有如此幸運。

男子救起時已無生命跡象，緊急送醫搶救。（澎湖縣政府消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法