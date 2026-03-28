為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    澎湖視障民眾不慎落海 獲救已無生命跡象

    2026/03/28 21:42 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市臨海路傳出男子落海，警消安檢趕往現場救援。（澎湖縣政府消防局提供）

    馬公市臨海路傳出男子落海，警消安檢趕往現場救援。（澎湖縣政府消防局提供）

    馬公市臨海路今（28日）傳出視障民眾落海，警消及安檢人員迅速趕抵，但目擊者稱溺水民眾掙扎幾下，就沒入海中，只剩下拖鞋飄在海面上，潛水人員隨後下水搜尋，尋獲時已無生命跡象，緊急送醫搶救。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日下午4時47分接獲民眾報案指稱，馬公市臨海路與中山路口海域有1民眾落海。消防局獲報後，出動第一大隊及馬公分隊共計4車1艇12人前往救援，由副大隊長朱偉靖指揮搶救。另馬公及龍門港務消防分隊出動3車5人，前往現場配合救援。

    勤務人員到達現場回報，落海民眾已沉入水中，現場指揮官立即召集潛水人員3人著裝，進行水下搜救作業，並操作無人機升空進行海面搜尋。潛水員下午5時30分尋獲落海民眾（陳姓、男、58歲、馬公市人），經拖帶上岸後，已呈OHCA狀態，立即由馬公港務消防分隊送往衛生福利部澎湖醫院急救。

    警察及岸巡單位調查，該名視障陳姓男子，先前曾在澎湖輪碼頭跌落海中，所幸緊緊拉住碼頭浮墊，等候多時，才被人救援上岸，此次就沒有如此幸運。

    男子救起時已無生命跡象，緊急送醫搶救。（澎湖縣政府消防局提供）

    男子救起時已無生命跡象，緊急送醫搶救。（澎湖縣政府消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播