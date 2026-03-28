不當蓋章女工！ 歐蕙甄脫紫袍上podcast分享辦案經歷、推白話法律常識

前新北地檢署檢察官歐蕙甄脫下紫袍上podcast分享辦案經歷、推廣白話法律常識。（資料照）

前新北地檢署檢察官、現任觀希國際法律事務所北部所所長歐蕙甄從小就立志想當金田一偵辦案件，在父親的鼓勵下，當上檢察官。近年來，因整體辦案風氣改變，為了堅持自己服務的理想，去年脫下紫袍，換上律師袍繼續為民眾服務。近期，更獲邀參加Podcast（播客）分享心路歷程、法學知識，更希望利用白話的方式，讓法律更親民。

在節目平台中，來自高雄的歐蕙甄先是分享自己從小立志當「金田一」的過程，父親也鼓勵她，當檢察官就可以跟金田一一樣辦案；為了這個目標，一路從高雄女中、台大法律系邁進，最終成功考上司法官，卻發現跟父親說的有點不一樣。自己想要的是像警官在第一線辦案，不過因身高問題，自認與警校無緣，決定留在偵查主體在檢察界服務。

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更以講師身分在警察專科學校授課，為了讓同學們清楚明白相關法令，也特別將法條白話化，進一步想推廣給一般民眾了解。

10多年來，歐檢察官曾辦過「HBL（高中籃球聯賽）球員遭脅迫、詐欺拍攝性影像」、「台菲非法仲介詐騙集團」、「日本核災區食品改標籤輸台」、「檳榔哥非法仲介失聯移工集團」等社會矚目案件。

但偵辦檳榔哥非法仲介失聯移工集團時卻發現，打黑工的失聯移工收到的薪水，卻比正常上班高；很多移工也幫檳榔哥求情，讓歐蕙甄體會到法律上的正義，未必等於人心的正義。

無奈近年來，國內詐欺案件頻傳，檢察官每個月必須負責上百起案件，除了嚴重影響偵辦品質外，也會讓人對檢察官的工作失去熱忱。

歐律師說，「當時感覺自己變成了只會蓋章的女工！」，為了能夠重拾工作熱忱，在曾擔任法官的學長鼓勵及家人的支持下，決定脫下紫袍，轉換跑道，換個方式維護社會正義；且為了讓法律更貼近民眾，自己也著手寫書，並利用表格等方式，讓更多民眾可以清楚的找到當下遇到的法律困境，有哪些方式可以幫忙解決，目前已經進入校稿環節。

歐律師受訪時表示，轉換跑道後，無論是替被害人發聲，或為被告爭取量刑空間，都是希望讓法官看見完整的故事，相信真相與證據永遠值得被重新檢視，希望透過各種平台推廣親民化的法律，別讓法律成為冷冰冰的法條，未來有機會，也會再上Podcast等談話性節目，分享法學知識。

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