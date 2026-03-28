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    首頁 > 社會

    追砍職能治療師補刀插頸 台中情殺前男友聲押禁見

    2026/03/28 20:36 記者許國楨／台中報導
    陳男在台中當街刺死前如友，檢方聲請羈押禁見。（記者許國楨攝）

    陳男在台中當街刺死前如友，檢方聲請羈押禁見。（記者許國楨攝）

    台中市西區昨天（27日傍晚發生情殺命案，26歲巴姓女職能治療師下班回家途中，遭陳姓前男友埋伏砍殺，傷重不治。警方火速追緝陳男到案，今天詢後依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方晚間訊畢，向法院聲請羈押禁見。

    30歲陳男與死者曾交往約１年，半年前分手，陳男糾纏不清，多次求復合。他昨天從台南北上台中，在巴女租屋處附近埋伏守候，傍晚近6點，巴女騎車回家步入騎樓，陳男現身攔人，雙方短暫交談後談判破裂。

    陳男抽出水果刀瘋狂猛刺，巴女驚慌逃命，遭一路追殺，身中多刀倒地。陳男仍不罷手，竟補刀直刺頸部要害，手段凶殘。過程中，上前阻止的王姓民眾也遭波及，臉部受傷送醫。

    陳男行凶後開車逃逸，警方迅速攔截圍捕到案。台中地檢署指派檢察官賴謝銓指揮台中市第一分局現場蒐證、相關證據保全，今天上午會同法醫相驗，擇期解剖以釐清確切死因。

    檢察官偵訊後綜合相關證據，認陳男涉犯傷害等罪嫌重大，其中所犯殺人罪為死刑、無期徒刑或最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，有相當理由認有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，為確保後續偵查程序之進行，向台中地院聲請羈押禁見。

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