跨海探親驚魂一刻！菲籍父突癱椅「石化」女兒衝馬路攔警神救援

父親突然在椅子上全身癱軟，菲籍女子心急如焚打119求助，卻因語言問題溝通陷僵局。（民眾提供）

56歲菲律賓籍干姓男子與妻子近日特地飛來台灣，探望在台中打拚的女兒，然而一場意外卻打亂了行程，前天早上干男突然雙眼無神石化，全身癱軟在椅子上，妻女驚慌失措，女兒立即衝出門外撥打119求助，卻因濃厚菲律賓英語口音，與救護中心陷入溝通僵局。

就在危急時刻，烏日分局犁份派出所員警巧遇此景伸出援手，當時員警騎車經過龍井區台灣大道5段3巷時，發現淚眼汪汪的外籍女子在路邊焦急揮手，立刻上前關心，以流利英語安撫其情緒，了解其父已失去意識、呼喚無反應等狀況。

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確認狀況後，員警迅速向119勤務中心報告精確救護位置，並陪同家屬上樓查看干男，員警仔細檢查干男呼吸與生命徵象，確保基本穩定，救護人員很快到場，研判干男是突發性低血糖導致全身無力，當場補充葡萄糖並送醫救治。

所幸經治療後，干男順利恢復意識，無大礙，看著父親轉危為安，母女倆放下心中大石，不斷向員警道謝，直呼台灣警察真的太友善、太暖心，多虧有員警的熱心協助與流利溝通，才沒錯過黃金救援時間。

犁份所長林正和提醒，民眾若察覺身體有任何不適，切勿輕忽，應盡速就醫檢查，特別是有慢性病史的朋友，出門在外務必隨身攜帶急救藥物，並隨時留意自身健康狀況。

在警方協助下，及時將來台探親突然癱軟的菲籍干男送醫。（民眾提供）

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