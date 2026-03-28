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    首頁 > 社會

    彰化85歲翁騎車出門失聯26天 最後身影在芳苑回龍宮

    2026/03/28 19:47 記者陳冠備／彰化報導
    彰化二林地區謝姓老翁3日騎機車外出失聯至今，家屬PO文協尋。（擷取自臉書二林人的大小事）

    彰化二林地區謝姓老翁3日騎機車外出失聯至今，家屬PO文協尋。（擷取自臉書二林人的大小事）

    彰化縣二林地區85歲謝姓老翁3月3日騎機車外出後失聯，超過26天音訊全無。家屬心急如焚，報警協尋，連日來更騎車奔走中彰雲多地尋找，仍沒有進展，上網發文求助。警方說，調閱大量監視器後，僅掌握老翁最後出現在芳苑鄉三合回龍宮一帶，之後行蹤全斷，目前仍持續擴大搜尋。

    家屬說，老翁有失智情形，當天騎乘銀灰色機車外出，頭戴紅色安全帽，身穿黑色夾克與長褲，離家後即失去聯繫。家人這段時間四處尋找，足跡遍及台中、彰化及雲林沿海地區。

    警方指出，獲報後調閱數百支監視器，發動地毯式搜尋，但目前掌握到老翁最後清晰身影，僅出現在芳苑鄉三合回龍宮附近，之後就失去蹤跡，線索中斷。警方不會放棄任何希望，持續派員在彰化、雲林沿海地區加強搜尋。

    女兒說，父親失蹤時間愈久，家人愈加焦急，「每一條線索都可能是帶他回家的關鍵」，盼社會大眾協助轉發與留意。警方也提醒，若有發現疑似老翁蹤影或相關線索，請立即撥打110通報，協助早日讓他平安返家。

    85歲謝姓老翁失聯26天，家屬在臉書社團貼文，希望大家幫忙協尋。（翻攝臉書二林人的大小事）

    85歲謝姓老翁失聯26天，家屬在臉書社團貼文，希望大家幫忙協尋。（翻攝臉書二林人的大小事）

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