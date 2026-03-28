江熊一楓涉助理費起訴 夫江昭儀發4點聲明：沒貪污、將抗告

民進黨前彰化縣議員江熊一楓涉詐領助理費487萬元被起訴，求刑9年6月。（資料照）

彰化縣前議員江熊一楓任內涉嫌以人頭助理及不實申報詐領助理費約487萬元，彰化地檢署依違反《貪污治罪條例》等罪起訴，求處重刑。夫、前立委江昭儀今天（28日）發出4點聲明說，相關助理費均用於選民服務，並非中飽私囊；對羈押裁定不服，將依法提起抗告。

74歲的江熊一楓曾連任彰化縣第7選區第17至第19屆縣議員，去年底遭羈押，仍透過代理人登記參加議員初選，最終獲得民進黨提名，成為地方政壇關注焦點。

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檢方調查，江熊一楓任內為支應個人及服務處開銷，涉嫌長期以人頭助理詐領補助費，並與張姓等4人共謀，甚至在配偶江昭儀滯留國外期間，仍以其名義申報助理費，合計詐領487萬餘元，依法提起公訴，並建請判處有期徒刑9年6月、褫奪公權。

針對檢方指控，江昭儀今天發出4點聲明。

首先，許多民意代表均曾因助理費處理不當遭起訴，後續判決結果或有罪、或無罪，顯見此類案件仍存在爭議空間。

第二，江熊一楓相關助理費均用於辦公與選民服務，未曾流入個人口袋，並無貪污情形。

第三，繳回犯罪所得一事，是配合律師建議加速檢方辦案進度，並非承認犯行。

最後，江熊一楓人品正直、自奉甚儉，為人熱情、樂於助人，絕無貪污意圖，身邊親友均深信她不會、也沒有貪汙，相關爭議有待法院審理釐清。

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