救命關鍵被擋！台中轎車未讓救護車惹眾怒 警將依法開罰

白色轎車未禮護救護車，警方將依法開罰。（民眾提供）

台中街頭再現「未禮讓救護車」爭議！有民眾將行車紀錄器畫面上傳社群檢舉，指稱27日晚間7時30分許，行經北區三民路與崇德路口時，一輛白色轎車在紅燈停等期間，面對後方鳴笛急駛而來的救護車遲遲未讓道，畫面曝光後引發網友熱議。

從影片可見，路口車流不小，救護車警示聲持續鳴響，但白色轎車仍停在原地，未見明顯避讓動作，導致救護車通行受阻，目擊民眾將畫面提供警方檢舉，警方調閱影片後也確認違規情形屬實，將依法開罰。

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第二分局表示，依《道路交通管理處罰條例》第45條第2項規定，駕駛人於聽聞消防車、救護車等緊急車輛警號時，應立即避讓，否則可處6000元以上、3萬元以下罰鍰，並吊銷駕照及吊扣車牌6個月，處分相當嚴重。

影片曝光後，大批網友湧入留言撻伐，「這種真的很誇張，可能耽誤救命時間」、「聽到聲音還不動是在等什麼？」也有人質疑駕駛是否過於緊張或誤判路況，但多數人仍認為「再怎樣都應該先讓救護車」，直言此類行為不僅違規，更可能間接影響病患生死。

第二分局呼籲，消防車與救護車等緊急救援車輛執行勤務時，往往分秒必爭，駕駛人聽聞警號時，應立即減速並依規定讓出通道，協助救援車輛順利通行，切勿因一時疏忽影響救援時效或觸法受罰。

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