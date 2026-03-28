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    首頁 > 社會

    酒客擦撞爆衝突 5人北市街頭上演大亂鬥

    2026/03/28 15:59 記者邱俊福／台北報導
    酒客擦撞引衝突，5人上演街頭大亂鬥。（記者邱俊福翻攝）

    酒客擦撞引衝突，5人上演街頭大亂鬥。（記者邱俊福翻攝）

    台北市中山區今天清晨發生一起街頭聚眾鬥毆的暴力事件！2名男子在酒店門口因上下樓梯身體不慎發生擦撞後，爆發激烈口角衝突，雙方友人見狀原欲上前勸架，結果變成「助陣」，5人在街頭爆發集體追打鬥毆，台北市警中山分局長春派出所據報派員趕抵，將5人全部逮捕帶回派出所偵辦，詢後依聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方初步調查，今天凌晨，55歲江姓男子跟32歲林姓、26歲陳姓友人前往北市松江路一家酒店消費，當清晨近6時許一行人欲離去，江男走上樓梯步出大門時，被正要下樓前往酒店消費的32歲沈姓男子擦撞到身體，引發江男不悅，雙方爆發激烈口角衝突，進而互毆。

    當時，江男同行的林姓、陳姓友人，以及沈男同行的陳姓友人見狀，上前欲試圖勸架，拉開2人，卻演變成加入戰局，雙方5人在酒店門口的街頭追打互毆的場面。

    警方據報調派大批警力到場壓制雙方人馬，發現雙方皆因互毆有擦挫傷，依法將參與鬥毆５人逮捕帶返派出所偵訊，詢後依法移送檢方偵辦。警方提醒，民眾遇糾紛應理性溝通，切勿訴諸暴力。警方對不法暴力事件必定依法嚴辦，以維護社會治安。

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