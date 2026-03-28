家中酒窖近千萬高檔紅酒遭最信任司機搬空 「換肝名醫」陳肇隆回應了

「亞洲換肝之父」名醫陳肇隆驚傳家中豪宅珍藏的高檔紅酒，遭最信任的司機竊走，損失近千萬元。（資料照，記者許麗娟攝）

高雄長庚醫院「換肝名醫」陳肇隆位於高雄的豪宅，傳出今年3月發現收藏的2、30瓶價值近千萬的高檔紅酒遭最信任的司機搬空，今（28）日事件爆發，陳肇隆雖為愛酒失竊感到心痛，但仍投入工作，為搶救7個月小嬰兒進行活體換肝手術。

陳肇隆今透過醫院對外聲明指出，今日為搶救1名7個月大、體重僅5.2公斤，病況垂危、命在旦夕的肝衰竭小嬰兒，現正在手術室進行活體肝移植手術，由嬰兒母親捐肝。為專注於高難度、高挑戰性、不能分心的救命手術，不便受訪。

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對於紅酒失竊案，陳肇隆表示，盜竊案警方處理中，做為受害者偵查中亦不宜發表意見，全權交給警方偵辦，並說，這次事件讓他們全家都深切感受到警方專業又敬業的態度，非常令人尊敬。

陳肇隆因有收藏紅酒的習慣，因此在高雄的豪宅裡設置酒窖儲藏，近日卻發現有小偷潛入酒窖偷走2、30瓶高檔紅酒，損失近千萬元，警方追查發現，行竊的人竟是陳肇隆「最信任」的司機，司機因擁有陳家酒窖的鑰匙，竟起貪念以「螞蟻搬家」方式逐步竊走高檔紅酒，目前司機落網後已被橋頭地檢署向法院聲押獲准。

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