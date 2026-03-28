李昌鈺辭世 警政署發文悼念「一位讓真相被看見的人」

國際鑑識權威李昌鈺。（刑事局提供）

享譽國際的刑事鑑識權威李昌鈺辭世，享壽87歲，警政署聞訊發文悼念，強調李昌鈺是「一位讓真相被看見的人」，他畢生致力推動刑事鑑識科學、犯罪現場重建、法庭科學教育及跨國專業交流，以嚴謹求真的科學精神，向世界展現「讓證據說話」的重要價值，對全球刑事偵查、鑑識科學發展及司法正義實踐，均有深遠而卓著之影響。

警政署表示，李昌鈺長年投身鑑識實務、學術研究與人才培育，長期關注並協助國內鑑識制度與技術發展，不僅參與多起國際重大案件的鑑定工作，亦透過教學、演講及專業交流，提升刑事鑑識之專業化與制度化發展，使科學物證從實驗室走向法庭、走向社會，成為追求真相、保障人權的重要基石，其在刑事鑑識領域的成就與聲望，深受國際肯定，堪稱全球華人鑑識科學之典範。

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就臺灣刑事鑑識發展而言，李昌鈺對刑事局的協助尤具深遠意義，曾多次返國協助重大刑案鑑識、專業交流及教育訓練，對提升我國鑑識量能、精進科學辦案品質及推動冷案偵辦，貢獻良多。早年刑事局籌建DNA實驗室期間，李昌鈺不僅提供技術、實習及訓練支援，更促成警察機關首座DNA實驗室於1993年3月8日成立，使DNA鑑定正式成為我國刑事司法的重要科學工具，其後，更促成刑事局刑事鑑識中心2023年8月16日法制化，成為臺灣警政鑑識工作一項重要里程碑。

李昌鈺於重大刑案現場重建、槍彈鑑識及跨國法庭科學實務均有卓著貢獻，包括1998年警察機械修理廠爆炸案中，親赴現場確認殘留火藥顆粒致災之研判，並提供室內靶場安全設計與管理建議； 2004年319槍擊案中，率領專家協助辦案，首創「移動式彈道重建」，並透過彈殼結構與工具痕跡比對，協助溯源製造槍彈嫌犯；2013年「廣大興28號」事件中，提醒刑事局重視微物證據、司法程序與交互詰問準備，並協助DNA鑑定報告英譯，提升跨國訴訟應對能力；2015年高雄監獄挾持人質事件中，結合微物DNA鑑定、血跡型態分析與現場重建，協助釐清案情、平息爭議，充分展現其在鑑識科學與司法實務上的深厚影響。

警政署並表示，各警察機關將持續秉持李昌鈺所倡導的科學鑑識精神，精進專業職能、深化鑑識科技應用，並以更嚴謹之態度守護證據價值、維護司法正義，讓李昌鈺所留下之典範與信念，持續在我國刑事鑑識領域發光發熱，化為推動社會安全與法治進步的重要力量。

國際刑事鑑識權威李昌鈺。（刑事局提供）

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