為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    李昌鈺辭世 警政署發文悼念「一位讓真相被看見的人」

    2026/03/28 14:57 記者邱俊福／台北報導
    國際鑑識權威李昌鈺。（刑事局提供）

    國際鑑識權威李昌鈺。（刑事局提供）

    享譽國際的刑事鑑識權威李昌鈺辭世，享壽87歲，警政署聞訊發文悼念，強調李昌鈺是「一位讓真相被看見的人」，他畢生致力推動刑事鑑識科學、犯罪現場重建、法庭科學教育及跨國專業交流，以嚴謹求真的科學精神，向世界展現「讓證據說話」的重要價值，對全球刑事偵查、鑑識科學發展及司法正義實踐，均有深遠而卓著之影響。

    警政署表示，李昌鈺長年投身鑑識實務、學術研究與人才培育，長期關注並協助國內鑑識制度與技術發展，不僅參與多起國際重大案件的鑑定工作，亦透過教學、演講及專業交流，提升刑事鑑識之專業化與制度化發展，使科學物證從實驗室走向法庭、走向社會，成為追求真相、保障人權的重要基石，其在刑事鑑識領域的成就與聲望，深受國際肯定，堪稱全球華人鑑識科學之典範。

    就臺灣刑事鑑識發展而言，李昌鈺對刑事局的協助尤具深遠意義，曾多次返國協助重大刑案鑑識、專業交流及教育訓練，對提升我國鑑識量能、精進科學辦案品質及推動冷案偵辦，貢獻良多。早年刑事局籌建DNA實驗室期間，李昌鈺不僅提供技術、實習及訓練支援，更促成警察機關首座DNA實驗室於1993年3月8日成立，使DNA鑑定正式成為我國刑事司法的重要科學工具，其後，更促成刑事局刑事鑑識中心2023年8月16日法制化，成為臺灣警政鑑識工作一項重要里程碑。

    李昌鈺於重大刑案現場重建、槍彈鑑識及跨國法庭科學實務均有卓著貢獻，包括1998年警察機械修理廠爆炸案中，親赴現場確認殘留火藥顆粒致災之研判，並提供室內靶場安全設計與管理建議； 2004年319槍擊案中，率領專家協助辦案，首創「移動式彈道重建」，並透過彈殼結構與工具痕跡比對，協助溯源製造槍彈嫌犯；2013年「廣大興28號」事件中，提醒刑事局重視微物證據、司法程序與交互詰問準備，並協助DNA鑑定報告英譯，提升跨國訴訟應對能力；2015年高雄監獄挾持人質事件中，結合微物DNA鑑定、血跡型態分析與現場重建，協助釐清案情、平息爭議，充分展現其在鑑識科學與司法實務上的深厚影響。

    警政署並表示，各警察機關將持續秉持李昌鈺所倡導的科學鑑識精神，精進專業職能、深化鑑識科技應用，並以更嚴謹之態度守護證據價值、維護司法正義，讓李昌鈺所留下之典範與信念，持續在我國刑事鑑識領域發光發熱，化為推動社會安全與法治進步的重要力量。

    國際刑事鑑識權威李昌鈺。（刑事局提供）

    國際刑事鑑識權威李昌鈺。（刑事局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播